Nicolás Maduro apela a su inmunidad y pide desestimar los cargos en Estados Unidos

El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro pidió a la justicia estadounidense que desestime los cargos en su contra y sostuvo que cuenta con inmunidad como jefe de Estado. La presentación fue realizada por sus abogados ante un tribunal federal de Nueva York, cuando se cumplen ocho meses de su detención en Estados Unidos.

Maduro busca frenar su juicio en Nueva York

Maduro, de 63 años, afirmó que el tribunal no es competente para juzgarlo ni tampoco para procesar a su esposa, Cilia Flores, de 69 años, quien también permanece detenida. Ambos fueron capturados el 3 de enero en Caracas durante una intervención militar estadounidense.

El exmandatario enfrenta cuatro cargos, entre ellos el de narcoterrorismo. Su juicio está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027. Desde su captura, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez ejerce el gobierno de Venezuela de manera interina, bajo una fuerte presión de Washington.

La defensa argumentó que ningún tribunal estadounidense ha juzgado penalmente a un líder extranjero reconocido por su propio país como jefe de Estado al momento de la presentación de los cargos. Los abogados Barry Pollack y Anna Estevao sostienen que la inmunidad de los jefes de Estado soberanos es un principio fundamental del derecho internacional.

Además, plantearon que Maduro conserva inmunidad porque las acusaciones estadounidenses corresponden a hechos ocurridos durante su mandato presidencial.

En su primera comparecencia ante el juez Alvin Hellerstein, el 6 de enero de 2026, Maduro se declaró inocente, aseguró que continuaba siendo presidente de Venezuela y se definió como un “prisionero de guerra”.

La Justicia analizará el pedido de la defensa en una audiencia prevista para el 17 de noviembre. Mientras tanto, Maduro y Flores permanecen detenidos en una cárcel de Brooklyn bajo estrictas condiciones, sin acceso a internet ni diarios. El expresidente, sin embargo, puede comunicarse con familiares y abogados por teléfono.

Con información de AFP