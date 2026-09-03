La Policía confirmó que la foto de Córdoba es de Mariano Martínez, el estudiante de Arquitectura buscado desde el lunes

La imagen fue tomada por las cámaras de seguridad de un local de sushi donde entregó su currículum.

Los padres de Mariano Martínez, el estudiante de 21 años que desapareció el lunes en La Plata, recibieron una foto del joven en Córdoba. La Policía confirmó que se trata del estudiante oriundo de Berazategui, según afirmó su madre al aire de TN. La imagen corresponde al martes y fue obtenida a partir de las cámaras de seguridad de un local de sushi donde se presentó a dejar su currículum.

Mientras aguarda la notificación formal de las autoridades, el padre del joven expresó: “Capaz se quiere ir a vivir allá, pero nunca nos dijo. Estaba todo bárbaro, no hubo discusión ni nada. Esperemos que el Ministerio de Seguridad de Córdoba se comunique con nosotros”.

La pista clave surgió a partir del testimonio de una empleada de una librería, quien aseguró haberlo visto. De acuerdo con la reconstrucción familiar, la mujer le hizo una fotocopia del currículum que el joven presentó luego en un comercio a pocas cuadras.

“La chica dijo que es él, le hizo la copia y presentó el currículum a dos cuadras en un local. Ella dijo que era él, que se presentó al día siguiente que se conociera su desaparición en las redes sociales”, explicó el padre en declaraciones televisivas.

Cómo fue la desaparición del estudiante de Arquitectura

Martínez era buscado desde el lunes 31 de agosto, momento en que salió de su vivienda para entregar un trabajo en la universidad. Antes de perder contacto con su entorno, el recorrido registró un paso por Punta Lara, el regreso a La Plata y el abordaje de un tren hacia Constitución. Tres días después, se intenta dar con su paradero preciso.

El joven había dedicado gran parte del fin de semana a preparar la entrega académica. El lunes salió cerca de las 8 con un bolso con láminas y cerca de las 9 llegó a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. En el lugar manifestó sentirse descompuesto, le dejó el material a un compañero y se retiró del predio.

Al mediodía, su familia intentó comunicarse con él para consultar sobre la actividad, pero Mariano no respondió. Frente a la falta de novedades con el paso de las horas, sus allegados comenzaron a reconstruir los desplazamientos.

El monitoreo de la tarjeta SUBE y la revisión de cámaras de seguridad permitieron determinar que estuvo en Punta Lara, partido de Ensenada, un lugar que según su madre no frecuentaba. Posteriormente tomó un colectivo de la línea 275 y volvió a La Plata.

A las 16.17 del lunes abordó una formación del tren Roca con destino a Constitución. En el trayecto coincidió con un compañero, quien descendió en la estación Hudson, mientras que Mariano continuó hasta la terminal porteña, donde los domos de vigilancia también registraron su paso.