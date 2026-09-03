La única duda que mantiene Ponzio en River para enfrentar a Independiente Rivadavia

El ciclo de Leonardo Ponzio como director técnico interino de River arrancó de la mejor manera. Es que, el fin de semana pasado, el Millonario expuso una versión mucho más lúcida que con Eduardo Coudet y se quedó con una victoria importante por 3-2 como visitante de Banfield, con goles de Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa.

En ese contexto, los del barrio porteño de Núñez lograron escalar en la tabla de posiciones y también en la tabla anual, pensando en la próxima edición de la Copa Libertadores de América y de la Copa Sudamericana.

Este domingo, en el Estadio Monumental, el equipo de Ponzio se encontrará frente a frente con Independiente Rivadavia de Mendoza por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional. Y el objetivo es volver a hacerse con los tres puntos para seguir soñando.

La duda Ponzio en el once de River para enfrentar a Independiente Rivadavia

En medio de ese panorama, el cuerpo técnico de Ponzio mantiene solamente una duda con respecto a la alineación inicial para chocar con Independiente Rivadavia. Y la misma tiene que ver con la mitad de la cancha, debido al estado físico de Aníbal Moreno. Si el volante central no evoluciona favorablemente, continuará Fausto Vera.

En cuanto al resto del equipo, Ponzio quedó muy conforme con quienes iniciaron el partido frente a Banfield en el Florencio Sola, por lo que no aplicaría ninguna variante.

En ese sentido, se mantendría el dibujo con el tridente ofensivo que convenció y mucho a los hinchas: Thiago Almada por detrás de Ángel Correa y Sebastián Driussi.

La probable formación de River para recibir a Independiente Rivadavia el domingo sería con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno o Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.