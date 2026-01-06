Nicolás Maduro se declaró inocente ante la Justicia: cómo sigue el conflicto Estados Unidos- Venezuela

Este lunes, Nicolás Maduro se presentó ante la justicia de Estados Unidos, se declaró “no culpable” y se definió como “prisionero de guerra”, mientras en Venezuela se activó un esquema de transición bajo estricta vigilancia internacional.

Juicio histórico en Nueva York: la defensa de Nicolás Maduro

El expresidente venezolano compareció en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, luego de ser trasladado desde una cárcel de Brooklyn. Vestía camiseta anaranjada y pantalón beige de presidiario, y escuchó la audiencia con asistencia de traducción.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, durante la audiencia Maduro afirmó: “No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”. El juez Alvin Hellerstein le pidió limitarse a confirmar su identidad y fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AP.

En la misma causa su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también se declaró inocente. La nueva acta de inculpación incorporó a su hijo, “Nicolasito”, y a Diosdado Cabello, ampliando el alcance del proceso judicial en Estados Unidos.

Mientras avanzaba el juicio, en Caracas se desarrollaba una escena paralela. Delcy Rodríguez juró como presidenta interina ante el Parlamento y aseguró asumir “con dolor por el secuestro de dos héroes”, en un contexto de fuerte custodia y tensión política.

Trump, la “troika” y advertencias directas sobre el futuro del poder en Caracas

Desde Washington, Donald Trump confirmó que Marco Rubio, Pete Hegseth y Stephen Miller coordinarán la transición. El esquema fue presentado como un control directo del proceso político venezolano, con foco en seguridad y recursos estratégicos.

Trump sostuvo que Rodríguez está “cooperando”, pero advirtió que pagará “un precio muy alto” si no facilita el acceso a las reservas petroleras. “Si no hace lo correcto… va a pagar un precio probablemente mayor que el de Maduro”, afirmó.

La tensión también se reflejó en el terreno. El lunes por la noche se registraron disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores por la presencia de drones no autorizados. El Gobierno aseguró que la situación está “bajo control”.