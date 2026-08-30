No va más: Sampaoli dejó de ser el DT de Talleres, luego de siete partidos

Un suspiro. Eso duró la vuelta de Jorge Sampaoli al fútbol argentino. Tras solo siete partidos en el cargo, dejó de ser el entrenado de Talleres de Córdoba, donde logró un triunfo y dejó al equipo último en su zona, lejos de los puestos de clasificación a los octavos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional.

A través de un comunicado oficial en su página web, el elenco cordobés anunció la salida del DT, quien sucedió a Carlos Tevez, pero nunca le encontró la vuelta. La hinchada empezó a pedir por su renuncia hace tres fechas e incluso se habló de una renuncia luego del 2-2 ante Central, luego de estar arriba 2-0. Le dieon un par de vidas más, pero el empate 0-0 ante Central Córdoba terminó con el corto ciclo.

Durante esta etapa en la T, Sampaoli dirigió un total de siete partidos, con un saldo negativo ya que sacó cinco puntos, producto de una victoria ante Platense, dos empates y cuatro derrotas. Por otro lado, durante este proceso tuvo un ida y vuelta con los futbolistas debido a que marginó del plantel a Matías Catalán y Juan Sforza, para que luego regresen a entrenar junto al resto de los jugadores para tener otras variantes.

El comunicado de Talleres

La Comisión Directiva del Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli ha finalizado su vínculo como Director Técnico del Club. Agradecemos a Jorge y a todo su cuerpo técnico de gran jerarquía compuesto por: Pablo Fernández, Diogo Meschine Alves, Marcos Fernández y Tadeu Meschine Alves, por el profesionalismo y el compromiso durante esta etapa al frente del Primer Equipo que para todos tenía otras expectativas en cuanto a resultados.

Destacamos su vínculo con nuestros jugadores y la tarea junto al staff institucional y valoramos el impulso a nuestro jugadores del fútbol formativo. Honrando su compromiso y su palabra Jorge y su Cuerpo Técnico cobran hasta su último día trabajado.

Les deseamos a Jorge el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, tanto en el plano profesional como personal. En los próximos días el Club brindará información respecto de la conducción técnica del Plantel Profesional en la continuidad del torneo.