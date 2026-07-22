Nicolás Maduro y su esposa enfrentan una nueva audiencia en Estados Unidos: qué se definirá

Nicolás Maduro y su esposa vuelven a comparecer ante la Justicia de Estados Unidos

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se presentarán este miércoles ante un tribunal federal de Estados Unidos para cumplir con su tercera audiencia formal desde se concretó la detención de la pareja.

Maduro -y su esposa- permanece recluido en una cárcel de Brooklyn tras haber sido capturado el pasado 3 de enero tras una operación impulsada por las fuerzas armadas estadounidenses en Caracas.

Qué se definirá en la nueva audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa

La cita judicial de este 22 de julio originalmente estaba pautada para fines de junio, pero tuvo que ser postergada debido a los estrictos requerimientos de seguridad que exige el traslado. Según lo informada, la nueva audiencia estará abocada a cuestiones de procedimiento del litigio y los pasos previos al inicio del juicio oral.

Maduro, quien ejerció la jefatura de Estado del país caribeño desde 2013 hasta la intervención militar a principio de este año, rechaza las imputaciones en su contra y ratifica su postura de considerarse a sí mismo un «prisionero de guerra».

A su vez, el exmandatario se declaró inocente de la totalidad de los cargos presentados por la justicia norteamericana que cabe recordar, incluyen: conspiración para el narcoterrorismo, importación de estupefacientes y tenencia ilegal de armamento pesado de destrucción.

Las primeras audiencias contra Maduro

El 5 de enero, Maduro concertó su primera audiencia. En esa ocasión, se declaró «prisionero de guerra» y «no culpable» de los cargos de narcotráfico en su contra en Estados Unidos.

En la segunda audiencia que se realizó en marzo, sus abogados defensores hablaron sobre quién pagará sus honorarios. El gobierno de Venezuela intentó cubrir los gastos, pero debido a las sanciones estadounidenses, el abogado de Maduro tuvo que obtener antes una licencia de la administración que permita realizar la transacción.

En una presentación ante el tribunal, Pollack argumentó que el requisito de esa autorización violaba el derecho constitucional de Maduro a tener la representación legal de su escogencia, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales. Algo que el juez no dio lugar.

Luego en abril, el gobierno de Washington flexibilizó temporalmente las sanciones económicas contra Caracas y esta medida excepcional le permitió al Estado venezolano transferir fondos específicos para costear los honorarios del equipo de abogados defensores de la pareja.

Con información de Noticias Argentinas