Hantavirus en Bariloche: el paciente evoluciona favorablemente y confirmaron que se trata de la cepa Andes

Un hombre de 45 años permanece internado en el Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche luego de haber sido diagnosticado con hantavirus cepa Andes, la variante con posibilidad de transmisión entre humanos que circula en la zona. Desde el centro de salud informaron este martes que el paciente presenta una evolución favorable y continúa bajo monitoreo permanente.

Evoluciona favorablemente el paciente con hantavirus internado en Bariloche

“Se informa que en el día de la fecha se recibió el resultado del Instituto Malbrán, confirmándose infección por hantavirus cepa Andes”, indicaron oficialmente desde el hospital.

Según el parte médico difundido este 12 de mayo a las 9 de la mañana, el paciente cursa su internación en la Unidad de Cuidados Intermedios, con signos de mejoría clínica y asistencia únicamente mediante cánula de oxígeno.

El hombre había concurrido a la guardia tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad, entre ellos fiebre, dolores corporales y diarrea. Debido a la sospecha clínica, quedó internado en observación y horas más tarde se confirmó el diagnóstico.

La confirmación de la cepa Andes se da en un contexto de alerta sanitaria internacional luego del caso del crucero que desembarcó en Tenerife tras la muerte de tres pasajeros por hantavirus. A raíz de esa situación, tres personas repatriadas dieron positivo y se activaron estrictos protocolos sanitarios en distintos países.

Entre los casos detectados se encuentra una mujer francesa cuyo estado de salud se agravó y dos ciudadanos estadounidenses: uno de ellos dio positivo sin presentar síntomas, mientras que el otro manifestó síntomas leves.

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por el contacto con saliva, orina o excrementos de roedores silvestres infectados. En la región andina, las autoridades sanitarias recomiendan extremar las medidas preventivas, especialmente en áreas rurales o en espacios cerrados que hayan permanecido sin ventilación durante períodos prolongados.