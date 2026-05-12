Confirmaron un caso de hantavirus en Chubut: un hombre está en terapia intensiva y hay cuatro aislados

El sistema de salud de la provincia de Chubut confirmó un nuevo caso de hantavirus durante este fin de semana en la localidad de Corcovado. El paciente afectado presentó un cuadro respiratorio grave y debió ser internado de urgencia en una unidad de terapia intensiva.

El doctor Emiliano Biondo, epidemiólogo del Área Programática Esquel, fue el encargado de brindar los detalles del cuadro clínico. Según precisó el especialista, el hombre ingresó al hospital con síntomas que variaron de moderados a graves, evidenciando un deterioro progresivo en su función respiratoria.

«En el transcurso de su ingreso en terapia intensiva se terminaron de hacer las confirmaciones diagnósticas de la sospecha de hantavirus y finalmente durante el fin de semana tuvimos el diagnóstico de certeza«, indicó Biondo en contacto con EQSnotas.

Cuatro contactos estrechos aislados por hantavirus en Chubut

Ante la confirmación positiva del test, se activó el protocolo sanitario con un rastreo inmediato del círculo íntimo del paciente. En este contexto, cuatro familiares directos fueron catalogados como contactos estrechos de alto riesgo y se encuentran actualmente bajo un estricto aislamiento preventivo.

«Estas personas están en seguimiento con las recomendaciones sanitarias y controles, tanto de laboratorio como clínicos, durante el periodo que dure ese aislamiento», precisó el epidemiólogo del Área Programática Esquel.

La principal hipótesis sobre la ruta de contagio por hantavirus: descartan un brote

Uno de los ejes centrales de la investigación epidemiológica es determinar dónde se produjo el contacto con el virus. Las autoridades sanitarias descartaron que este episodio tenga relación con los casos registrados meses atrás en la zona de Cerro Centinela, donde lamentablemente falleció una adolescente de 15 años.

Para este nuevo paciente, la principal hipótesis apunta hacia la zona cordillerana cercana a Corcovado, en donde el hombre contagiado había estado por motivos laborales.

«Siempre los primeros casos son ambientales a partir de la orina o excrementos del reservorio, que son los roedores, principalmente el ratón colilargo. Existe siempre una posibilidad remota de la transmisión interhumana», detalló Biondo.

Actualmente, se están realizando estudios ambientales tanto en el domicilio del paciente como en las zonas rurales donde transitó.

Además, frente a la preocupación lógica de la comunidad, desde el Ministerio de Salud provincial aclararon el panorama general de la enfermedad en Chubut. «No estamos en una situación actual de brote o de un crecimiento inusual de casos», afirmó Biondo de manera categórica.

El especialista puntualizó que, en lo que va del año, se han registrado cuatro casos en total en la región cordillerana. Tres de ellos correspondieron a una misma cadena de contagios previa, mientras que el episodio actual en Corcovado se considera un «caso aislado» y se enmarca dentro de los números habituales para la zona.

Claves para la prevención por hantavirus

Dado que el virus del hantavirus es endémico en la región y circula en los ambientes donde habita el roedor colilargo, las autoridades reforzaron las recomendaciones preventivas, tanto para pobladores rurales como para turistas: