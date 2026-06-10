Pese al alto el fuego en Medio Oriente, continúan los ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos

La tensión en Medio Oriente vuelve a escalar. Pese al trato de un alto el fuego, se mantienen las hostilidades en la región entre Irán y Estados Unidos.

Nuevos ataques en Medio Oriente

El Ministro de Relaciones Exteriores iraní condenó la última «agresión militar» de Estados Unidos contra Irán que se registró este miércoles. Mediante un comunicado, indicó que luego del derribo del helicóptero militar estadounidense, las fuerzas de la administración de Donald Trump perpetraron ataques «brutales» contra la zona sur del país iraní en las primeras horas de este miércoles.

«Es una violación flagrante» de la Carta de Las Naciones Unidas, apuntó el ministro. Ante esta situación, las Fuerzas Armadas iraníes, asestaron «duros golpes» a bases e instalaciones de Estados Unidos ubicadas en la región de Asia Occidental.

Por otra parte, el ministro pidió que se impida a los países de la región que sus territorios e infraestructuras sean utilizados para planificar, organizar, ejecutar y apoyar «actos de agresión» contra Irán, advirtiendo sobre posibles acciones de represalia.

El funcionario agregó que tras los ataques, el canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, se comunicó con sus homólogos turco y saudí, Hakan Fidan y Faisal bin Farhan Al Saud, para abordar los últimos acontecimientos regionales.

En tanto, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán confirmó que lanzó ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania durante la madrugada de este miércoles.

Como respuesta, el Comando Central de Estados Unidos indicó en X que sus fuerzas completaron ataques de «legítima defensa» contra objetivos iraníes en respuesta al «derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense».

Con información de Noticias Argentinas