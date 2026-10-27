Por qué investigan a Flávio Bolsonaro: las causas que enfrenta más allá de la derrota electoral

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, derrotado en el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva, enfrenta investigaciones judiciales por presunta corrupción y lavado de dinero vinculados al financiamiento de una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. Las pesquisas no están relacionadas directamente con el resultado electoral, aunque otra investigación apunta a posibles aportes extranjeros a su campaña.

Por qué investigan a Flávio Bolsonaro

Según detalló la agencia AFP, una de las principales líneas de investigación busca determinar el origen y el destino de los fondos utilizados para financiar una producción audiovisual sobre el exmandatario ultraderechista. Las autoridades sospechan de posibles irregularidades financieras, aunque las acusaciones todavía deben ser esclarecidas por la Justicia.

En paralelo, el juez del Supremo Tribunal Federal Flávio Dino ordenó investigar el posible ingreso de dinero extranjero a la campaña del senador. La medida busca establecer el «posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros», además de determinar si existieron otras formas de presunta interferencia electoral, como manipulaciones en las redes sociales.

La situación judicial se agravó después de que Bolsonaro no entregara sus pasaportes, pese a una orden judicial. Según una fuente policial citada por la agencia AFP, los documentos fueron cancelados tras el incumplimiento de la intimación. Pese a esto, el excandidato estaría camino a Estados Unidos.

El senador rechazó las restricciones y sostuvo que constituían un intento de intimidarlo. También aseguró que se defendería de las acusaciones.

Las investigaciones abren un nuevo frente para el dirigente conservador, cuya derrota electoral no pone fin a sus problemas judiciales. Su situación deberá resolverse en los tribunales, independientemente de la disputa política con Lula.