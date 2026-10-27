Confirman que Flávio Bolsonaro viajó a Estados Unidos tras la derrota electoral: el PT pidió su captura internacional

El escenario político en Brasil derivó en un escándalo internacional este martes, luego de que aliados del senador Flávio Bolsonaro y agencias internacionales confirmaran su salida del país rumbo a Estados Unidos. La huida del excandidato conservador ocurrió a dos días del balotaje presidencial en el cual Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el 51,79% de los votos frente al 48,21% reunido por el espacio opositor.

La confirmación del viaje, ratificada por la agencia Reuters y los portales Folha, Metrópoles e Infobae, expuso un contrapunto con los organismos oficiales de control. La Policía Federal brasileña reportó que no existen registros formales sobre la salida del legislador por pasos fronterizos regulares, mientras que las autoridades argentinas tampoco detectaron un ingreso oficial al territorio trasandino.

Aliados confirman la huida y el PT exige la Interpol

De acuerdo a las versiones brindadas por allegados al entorno del legislador, Flávio Bolsonaro partió hacia el estado de Florida junto a su círculo familiar. El movimiento se produjo tras el vencimiento del plazo fijado a las 11 para la entrega voluntaria de sus pasaportes ante la justicia, una exigencia que incluía el documento de ciudadanía italiana obtenido en 2023 durante la gestión de Giorgia Meloni. Ante el incumplimiento de la orden judicial, la Policía Federal dispuso el cancelamiento inmediato de sus documentos brasileños.

La inasistencia del dirigente impulsó una reacción inmediata en el plano legislativo. Los diputados del Partido de los Trabajadores (PT), Lindbergh Farias y Rogério Correia, junto a la diputada electa Ana Pimentel, presentaron un escrito de urgencia ante el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Los parlamentarios solicitaron la prisión preventiva del senador y la emisión de una orden de alerta roja ante la Interpol para lograr su localización y detención internacional por riesgo de fuga.

El misterio del avión privado varado en Misiones

La controversia sobre el itinerario exacto sumó un elemento clave en el aeropuerto de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Un avión privado Gulfstream G400, de matrícula argentina LV-JQW, permaneció detenido en la pista tras su arribo el lunes por la noche desde Buenos Aires. La aeronave tenía previsto el despegue hacia la ciudad de Fort Lauderdale, en Estados Unidos, pero la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) suspendió el vuelo debido a la ausencia de uno de los cuatro pasajeros registrados en la nómina oficial.

Frente a las especulaciones sobre un cruce fronterizo clandestino para abordar la aeronave en suelo argentino, la Dirección Nacional de Migraciones de la Argentina y el Ministerio de Seguridad aclararon que no existe constancia de la entrada legal del senador ni de planes de vuelo que incluyan a la familia Bolsonaro.

Por su parte, la Policía Federal activó la alerta migratoria en la plataforma Sonar para mantener un monitoreo constante en los límites territoriales.

Causas por lavado de dinero y la sombra del clan

La prohibición de salida del país dispuesta por el juez de Moraes responde a un sumario penal donde Flávio Bolsonaro y el abogado Willer Tomaz enfrentan cargos por presunto lavado de dinero y evasión de divisas mediante plataformas de apuestas deportivas en línea. En dicho expediente, que permanece bajo secreto de sumario, la justicia ordenó la restricción absoluta de contacto entre ambos procesados.

En paralelo, la justicia investiga al legislador por irregularidades en el financiamiento del filme «Dark Horse», una producción centrada en la trayectoria de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. La pesquisa analiza transferencias por R$ 65 millones (aproximadamente US$ 10 millones) provenientes de Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master, entidad que fue liquidada por el Banco Central tras descubrirse fraudes millonarios.

Antes de su desaparición, el propio senador difundió un video en redes sociales tras visitar a Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en Brasilia con una condena superior a los 27 años por el intento de golpe de Estado de 2022. En esa grabación, el legislador cuestionó la intimación policial sufrida en la vía pública, atribuyó la resolución judicial a declaraciones previas de su hermano Eduardo Bolsonaro y prometió impugnar la fórmula presidencial ganadora por supuesto abuso de poder político y económico.