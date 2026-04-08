Punto por punto: los detalles del acuerdo que podrían terminar la guerra entre Estados Unidos e Irán

La guerra en Medio Oriente podría terminar. Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo para frenar el fuego y las últimas horas empezaron a revelarse algunos detalles de lo que se puso en el centro de la propuesta.

El presidente Donald Trump accedió a un alto al fuego por dos semanas solo si la república islámica reabre el estrecho de Ormuz, este fue el punto de partida para que más tarde, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmara que el paso por el corredor se permitirá durante 14 bajo control militar.

Los detalles del acuerdo que podrían terminar la guerra en Medio Oriente

En el postero de Truth Social, Donald Trump detalló que se trataría de un acuerdo bilateral al que accedió tras conversaciones con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharifl, y el mariscal de campo, Asim Munir, luego de que Irán enviara una propuesta de diez puntos a Estados Unidos.

Esta propuesta incluye:

El tránsito controlado por el estrecho de Ormuz , coordinado con las fuerzas armadas iraníes;

, coordinado con las fuerzas armadas iraníes; El fin de la guerra contra Irán y sus aliados

La retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases regionales

El levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias

El pago de una indemnización completa a Irán

La liberación de los activos iraníes congelados

Además, el presidente estadounidense aseguró que daría marcha atrás con sus amenazas de atacar puentes, centrales eléctricas y otros objetivos civiles iraníes si Teherán aceptaba el alto al fuego de dos semanas. Sin embargo, también pidió la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz.

Las negociaciones se llevarán adelante en Islamabad, Pakistán, para finalizar los detalles del acuerdo.

Por su parte, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció en un comunicado la propuesta de diez puntos a Estados Unidos y aclaró: «Se subraya que esto no significa el fin de la guerra. Seguimos preparados para la acción, y si el enemigo comete el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza«.

Con información de Reuters y AP.