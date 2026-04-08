Javier Milei recibe a Nahuel Gallo en Casa Rosada: el primer encuentro tras su liberación en Venezuela

El presidente Javier Milei recibirá este miércoles a Nahuel Gallo. El encuentro se dará en la Casa Rosada y llega a poco más de un mes de la liberación del gendarme quien estuvo secuestrado por el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

La agenda prevé la cita para las 16.30 y podría incluir la presencia de otros funcionarios, aunque no se adelantaron nombres.

El primer encuentro con Javier Milei tras su liberación en Venezuela

Este será el primer encuentro de Gallo con el mandatario tras su liberación. El gendarme argentino estuvo 448 días encarcelado y fue liberado el domingo 1 de marzo a raíz de las gestiones que llevó adelante de forma institucional la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En la Casa Rosada anticipaban la posibilidad de que se concrete esta cumbre, pero destacaron que le daban prioridad a los tiempos para que Gallo pueda asentarse en su regreso y pasar tiempo con su familia.

A principios de marzo, plantearon: «En algún momento va a ocurrir la reunión, pero ahora tiene que estar con su familia«.

Tras la liberación que llegó luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, con la posterior detención de Maduro, el gendarme fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller, Pablo Quirno, en su regreso al país en el Aeropuerto de Ezeiza.

Ambos ministros lo escoltaron también el 3 de marzo durante la conferencia de prensa que dio en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional en la que brindó detalles de sus días detenido en Caracas.

Hacia finales de marzo, el gendarme catamarqueño volvió a su provincia, donde fue recibido por el gobernador local, Raúl Jalil. En el reencuentro con sus familiares, Gallo pidió «no olvidar» a los presos políticos que permanecen en Venezuela, entre ellos el argentino Germán Giuliani.

Nahuel Gallo también se reunió con la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y con un puñado de legisladores libertarios y aliados. La exfuncionaria también invitó a Gallo y a su esposa María Alexandra Gómez a ver la obra que protagoniza su esposo, Guillermo Yanco.

Con información de NA