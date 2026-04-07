Irán aceptó la tregua propuesta por Trump y reabrirá el estrecho de Ormuz por dos semanas

El gobierno de Irán confirmó que aceptó una tregua de dos semanas con Estados Unidos, tras una propuesta impulsada por el presidente Donald Trump y mediada por Pakistán. El acuerdo contempla la reapertura temporal del estratégico estrecho de Ormuz y la apertura de una instancia de negociación diplomática.

El canciller iraní Abbas Araghchi confirmó el entendimiento y sostuvo que el cese de las operaciones militares dependerá de la interrupción de los ataques. “Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas fuerzas armadas cesarán sus operaciones defensivas”, afirmó en redes sociales.

Según el comunicado del Consejo Nacional de Seguridad iraní, la tregua cuenta con el aval del líder supremo Mojtaba Jamenei y es presentada por el régimen como una “victoria” en medio del conflicto.

El acuerdo incluye la reapertura del estrecho de Ormuz por un período de dos semanas, lo que permitirá el tránsito seguro de buques bajo coordinación con las fuerzas iraníes. Esta vía es clave para el comercio energético global, ya que por allí circula una porción significativa del petróleo mundial.

Además, ambas partes acordaron abrir una ventana de negociación en Islamabad, capital de Pakistán, donde se buscará avanzar hacia un posible acuerdo de paz más amplio.

El plan de 10 puntos presentado por Irán a Estados Unidos

Como parte de la propuesta, Irán presentó un plan de diez puntos que establece condiciones para poner fin al conflicto. Entre los principales requisitos figuran el reconocimiento de su programa de enriquecimiento de uranio y el levantamiento total de las sanciones económicas por parte de Washington.

El esquema también contempla que Teherán mantenga el control sobre el estrecho de Ormuz, un punto estratégico que ha sido foco de tensión durante las últimas semanas.

Por su parte, Trump replicó el anuncio en su red Truth Social, respaldando el entendimiento alcanzado y destacando la posibilidad de avanzar hacia una desescalada del conflicto en la región.