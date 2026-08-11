Qué es una réplica y cuántas se registraron tras el fuerte terremoto en Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes al departamento del Chocó mantiene en alerta máxima al país sudamericano. Mientras las brigadas de emergencia trabajan sobre los escombros en Quibdó y los municipios vecinos, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) encendió las alarmas por un fenómeno inevitable: la proliferación de réplicas que amenazan con colapsar las estructuras que quedaron inestables.

Según el último reporte oficial emitido por el organismo técnico, se registraron 47 réplicas en la misma zona de fractura. Aunque los especialistas confirmaron que la magnitud máxima alcanzada por estos movimientos secundarios fue de 4,8, un valor significativamente menor respecto al sismo principal, advirtieron que la actividad subterránea está lejos de detenerse.

A propósito del sismo registrado hoy, 10 de agosto, a las 7:34 a. m., de magnitud 7,4 y profundidad de 103 km, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), desde el SGC respondemos a las preguntas más frecuentes que hemos recibido con respecto a este hecho. Va hilo 🧵 August 11, 2026

¿Por qué ocurren las réplicas y cuánto tiempo pueden durar?

En términos geológicos, las réplicas son movimientos sísmicos de menor intensidad que ocurren de forma posterior a un terremoto principal dentro de la misma región de ruptura.

Los especialistas del SGC explicaron que este fenómeno responde a un proceso natural de reajuste en la corteza terrestre:

Liberación remanente: tras la fractura principal de las placas tectónicas, el subsuelo continúa liberando la energía acumulada que no llegó a descargarse en el primer impacto.

tras la fractura principal de las placas tectónicas, el subsuelo continúa liberando la energía acumulada que no llegó a descargarse en el primer impacto. Ajuste de fallas: las zonas rocosas aledañas al área del epicentro sufren reordenamientos continuos hasta alcanzar un nuevo punto de equilibrio.

las zonas rocosas aledañas al área del epicentro sufren reordenamientos continuos hasta alcanzar un nuevo punto de equilibrio. Duración indefinida: la secuencia de réplicas no es uniforme; puede extenderse durante días, semanas e incluso meses, dependiendo de la profundidad del evento y de la cantidad de energía liberada inicialmente.

Alerta en la zona de desastre por nuevos derrumbes

Aunque una réplica de magnitud 4,8 suele causar daños menores en condiciones normales, en el escenario actual representa un peligro crítico. Decenas de edificios residenciales, hospitales y puentes en el departamento del Chocó y el Valle del Cauca sufrieron grietas estructurales severas tras la sacudida de 7,4, por lo que cualquier vibración adicional podría desencadenar nuevos colapsos de forma instantánea.

Los equipos de Gestión del Riesgo mantienen la recomendación de evacuación preventiva en las construcciones comprometidas y continúan monitoreando en tiempo real la Red Sismológica para alertar a la población ante movimientos de mayor escala.