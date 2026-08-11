Dos estudiantes francesas participan de un intercambio educativo en escuelas agrotécnicas de Río Negro

Las estudiantes visitarán la Región Sur y la Zona Andina. Crédito: Gobierno de Río Negro

Dos estudiantes francesas de 19 años participan durante agosto de un intercambio educativo con escuelas agrotécnicas de Río Negro. La experiencia incluye actividades con estudiantes rionegrinos, recorridos por establecimientos educativos y visitas a distintos sectores productivos de la Región Sur y la Zona Andina.

El intercambio se extenderá hasta fines de agosto y comenzó a gestarse en 2024, a partir de contactos entre el Gobierno de Río Negro y autoridades de Cooperación Internacional de Francia.

Durante la primera etapa, una de las estudiantes asiste al CET 11 de Viedma y se aloja con una familia de esa ciudad.

La otra concurre al CET 14 de Allen y también se hospeda con una familia local. En la segunda mitad de la experiencia, continuará sus actividades en el CET 17 de Roca.

Damián Romano, referente de la Dirección de Educación Técnica y Profesional del Ministerio de Educación de Río Negro, explicó: «ellas están sumamente contentas, costó un poco al principio, tienen 19 años son jóvenes están muy lejos de su familia pero a las pocas horas estaban socializando con sus pares en las escuelas. Las han recibido muy bien».

El intercambio también permite comparar las características de la formación agrotécnica de ambos países. Romano señaló que, mientras en Francia las escuelas suelen concentrarse en determinadas actividades productivas, en Río Negro los diseños curriculares abarcan áreas como la producción animal y vegetal, la industrialización y el uso de maquinaria agrícola.

Durante su estadía, las estudiantes recorrerán escuelas agrotécnicas y espacios vinculados con la producción en diferentes localidades de la provincia.

Desde el Gobierno provincial indicaron que se trata del primer intercambio educativo franco-argentino de estas características concretado en el ámbito de las escuelas agrotécnicas rionegrinas.