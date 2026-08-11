Los activos argentinos se desploman hasta 7,5% en Wall Street: el riesgo país vuelve a subir este martes 11

Es una jornada de marcada volatilidad y números rojos para los activos financieros argentinos. En un clima de cautela global y con la atención financiera local dividida entre la presión sobre las tasas de interés y los vencimientos de deuda, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) sufrieron caídas de hasta el 7,5%, mientras que el S&P Merval se hundió un 6% en dólares. En paralelo, el riesgo país elaborado por J.P. Morgan registró un leve incremento del 0,4% y se ubicó en los 467 puntos básicos, manteniéndose en sus niveles más altos de los últimos dos meses.

La tónica negativa dominó la rueda tanto en la plaza neoyorquina como en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en una jornada atravesada por tensiones geopolíticas internacionales que impactaron en el precio del petróleo y por la expectativa que genera la licitación clave que llevará adelante este miércoles el Ministerio de Economía.

Fuerte caída de las acciones y la excepción de Metrogas

En Nueva York, los certificados de depósito americanos (ADRs) de firmas argentinas operaron con severas pérdidas. La mayor contracción del día la encabezó Telecom Argentina (-7,5%), seguida por el sector bancario y energético, con retrocesos pronunciados en BBVA (-5,3%), Transportadora de Gas del Sur (-5,3%), Edenor (-5,2%), Grupo Financiero Galicia (-5,1%), Banco Macro (-4,8%) e YPF (-4,2%). La nota discordante del panel la dio MercadoLibre, que anotó un alza del 6,3%.

A nivel local, el índice S&P Merval cedió un 3,8% en pesos hasta situarse en las 3.004.548,40 unidades, mientras que su medición en moneda dura cayó un 6,0% para ubicarse en los 1.852,61. Las principales caídas en el panel líder local se registraron en Telecom (-3,5%), BBVA (-3,4%) y Banco Macro (-3,4%).

Sin embargo, el gran protagonista del mercado accionario doméstico fue Metrogas (METR), que experimentó un impresionante salto del 11,7% (cotizando en $2.220,00). El fuerte interés comprador sobre la distribuidora responde al anuncio formal concretado este lunes, mediante el cual YPF le vendió su participación del 70% en la compañía (junto al 5% de Metroenergía) a Edenor, la firma controlada por el grupo de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, en un megaacuerdo por 780 millones de dólares.

Qué pasa con los bonos en dólares y riesgo país este martes

En el segmento de la renta fija, los títulos públicos soberanos en dólares mostraron un comportamiento dispar pero predominantemente apático. Mientras el Global 2030 (GD30) logró un avance del 0,6% y el Bonar 2029 (AL29) sumó un 0,4%, otros papeles como el AL30, AL35, AE38 y AL41 registraron leves recortes del 0,1%.

Con estos movimientos, el indicador de riesgo país subió a 467 puntos básicos (+0,4% en el día y un incremento acumulado del 8,6% en lo que va del mes).

El avance del indicador refleja que la plaza financiera internacional mantiene una postura de mayor cautela frente a la deuda argentina, exigiendo un rendimiento más elevado a los títulos locales frente al rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, que operaron en la zona del 4,68%.

Última actualización del Merval, Riesgo País, ADRs y bonos a las 16:00 en los paneles de Rava Bursatil.

La prueba de fuego local: licitación del Tesoro por $4,5 billones

El principal catalizador del mercado doméstico para las próximas horas se jugará este miércoles. El Gobierno nacional saldrá a buscar en la plaza local unos $4,5 billones con el objetivo de renovar la masa de vencimientos de deuda a corto plazo.

Analistas de la city señalaron a Ámbito Financieron que la estrategia de ofrecer instrumentos de corto plazo permitirá testear el nivel de liquidez que están dispuestos a convalidar los bancos e inversores institucionales, así como las tasas de interés que fijará la Secretaría de Finanzas.

Tras licitaciones previas donde el rollover derivó en un apretón monetario, en el mercado anticipan que esta prueba servirá para estabilizar los rendimientos del tramo corto, aunque advierten que la presión sobre la brecha cambiaria y las reservas continuará requiriendo un fino equilibrio financiero.

El frente internacional: volteretas del crudo y señales de diálogo entre EE.UU. e Irán

El contexto externo aportó una dosis extra de volatilidad a los activos de riesgo emergentes. Según reportó Bloomberg Línea, Wall Street operó con leves subas encabezadas por el sector tecnológico (S&P 500 +0,12%, Dow Jones +0,23%), a la espera de la publicación del dato de inflación (IPC) de julio en Estados Unidos, un insumo determinante para anticipar los próximos pasos de la Reserva Federal.

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo protagonizaron una jornada de ida y vuelta. Por un lado, las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien dio por terminadas las negociaciones directas con Teherán exigiendo mayores restricciones sobre las rutas marítimas del golfo Pérsico, hicieron disparar al barril de Brent por encima de los US$ 88,25.

Sin embargo, las cotizaciones cedieron terreno hacia el cierre tras los reportes de mediadores internacionales como Pakistán, Omán y Catar, que señalaron que existen canales de comunicación avanzados entre Washington e Irán para mantener abierto el tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz. La atenuación de las tensiones geopolíticas inmediatas dio un respiro a los índices neoyorquinos, aunque no alcanzó para contener el desarme de posiciones en los activos argentinos.