Ruta 40 y 237 complicadas por la nieve: cuáles son los caminos alternativos para llegar a Bariloche y San Martín de los Andes

Las rutas de la cordillera se encuentran seriamente afectadas por las intensas nevadas registradas durante la madrugada. Debido a la acumulación de nieve sobre la calzada, hay tramos clave con restricciones o con el tránsito interrumpido.

Vialidad Nacional informa cada hora el estado de los caminos y, en su último reporte, indicó que las rutas nacionales 40 y 237 -las más transitadas para acceder a destinos turísticos como San Martín de los Andes y Bariloche- presentan complicaciones. A continuación, te contamos cuáles son las alternativas disponibles para transitar.

Los caminos alternativos para llegar a Bariloche y San Martín de los Andes

Con la reapertura, a partir de las 14, de la Ruta 40 entre Zapala, Catan Lil y La Rinconada, el panorama para viajar desde el Alto Valle hacia la cordillera cambia significativamente.

Sin embargo, dado que la Ruta 237 entre Piedra del Águila y el empalme con la RN 40 se halla momentáneamente suspendida, los caminos recomendados para viajar a Junín de los Andes y San Martín de los Andes, son los siguientes:

Ruta Principal Habilitada (vía Zapala): Recorrido: tomar la Ruta 22 hasta Zapala , y desde allí empalmar la Ruta 40 hacia el sur (pasando por Catan Lil y La Rinconada) directamente hasta Junín de los Andes y luego San Martín de los Andes. Requisito obligatorio: transitar con extrema precaución por presencia de nieve/hielo y portación/uso obligatorio de cadenas .



En tanto para viajar a Bariloche, existen dos opciones:

Opción por Zapala y Ruta 40: Recorrido: salir por Ruta 22 hasta Zapala , tomar la Ruta 40 hacia el sur transitando por Catan Lil y La Rinconada hasta llegar al empalme con la RN 237 / RN 40 (zona Collón Curá / Confluencia). Luego continuar hacia Villa La Angostura o directamente bordear el lago hacia Bariloche. A tener en cuenta según Vialidad: es el rodeo vial más seguro en este momento para evitar la suspensión sobre la RN 237 en Piedra del Águila. Requiere uso obligatorio de cadenas.

Opción B por Línea Sur (Ruta Nacional 23): Recorrido: salir desde el Alto Valle -vía General Roca / Paso Córdoba por RP 6 o desde Neuquén- hacia la RN 23 (pasando por Los Menucos, Ingeniero Jacobacci, Comallo y Pilcaniyeu) para desembocar en Dina Huapi / Bariloche. A tener en cuenta: el tramo está habilitado sólo para vehículos livianos. Requiere portación obligatoria de cadenas y precaución extrema en los tramos de calzada natural y pavimento con hielo.



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