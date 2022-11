Twitter restableció la cuenta de Donald Trump y así lo anunció Elon Musk: «el pueblo ha hablado»

La cuenta del magnate y expresidente de Estados Unidos Donald Trump en la red social Twitter será restablecida para su uso tras una votación online de la que participaron más de 15 millones de usuarios.

Así lo anunció esta noche el empresario Elon Musk, flamante dueño de Twitter, en un mensaje en esa red de microbloggin en la que escribió «El pueblo ha hablado. Trump será reintegrado. Vox Populi, Vox Dei».

El perfil de Donald Trump permanecía suspendido desde enero de 2021, tras el asalto a la Casa Blanca.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv