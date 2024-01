Revelan los nombres de las personas vinculadas a Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual

Un tribunal estadounidense resolvió revelar este miércoles los nombres de docenas de personas relacionadas al fallecido magnate financiero Jeffrey Epstein, una medida que podría arrojar nuevos detalles sobre su nexo con el tráfico sexual.

Epstein socializó con titanes de Wall Street, la realeza y celebridades antes de declararse culpable de solicitar prostitución a una menor en 2008. Se quitó la vida en 2019 a los 66 años, mientras esperaba un juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Decenas de mujeres acusaron a Epstein de obligarlas a brindarles servicios sexuales a él y a sus invitados en su isla caribeña privada y en las casas que poseía en Nueva York, Florida y Nuevo México.

El pasado 20 de diciembre, la jueza Loretta Preska, de un tribunal federal de Manhattan, ordenó que las identidades de más de 150 personas mencionadas en una demanda de Virginia Giuffre, una de las acusadoras más destacadas de Epstein, fueran puesta a la luz pública después de haber sido reservadas durante años. El plazo para conocerse la lista completa era de 14 días y venció el martes.

La primera entrega de documentos, con más de 946 páginas, ya comenzó. Se espera que las publicaciones continúen hasta altas horas de la madrugada, ya que no están editadas ni selladas.

Las principales agencias internacionales de noticias se encuentran en este momento revisando los nombres de los implicados.

Noticia en desarrollo

La lista de Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual: los nombres que ya se conocían

Más de 50 de los nombres ya se hicieron públicos. Algunas personas que eran amigas de Epstein, como el príncipe Andrés de Gran Bretaña y el ex director ejecutivo de Barclays, Jes Staley, vieron manchada su reputación debido a sus asociaciones.

JPMorgan Chase, donde también trabajó Staley, y Deutsche Bank pagaron 365 millones de dólares para resolver las acusaciones de que hicieron la vista gorda ante las actividades de su antiguo cliente.

El príncipe Andrés, quien fue despojado de la mayoría de sus títulos reales, se encuentra entre los que se espera que se analicen en los documentos abiertos. Llegó a un acuerdo en una demanda civil con Giuffre el año pasado por una suma no revelada y negó haber actuado mal.

Varios informes de noticias aseguraron que el expresidente Bill Clinton figura entre la lista, aunque no hay indicaciones de que esté relacionado con acusaciones de conducta indebida, y Giuffre no ha acusado a Clinton de ninguna mala conducta. Su despacho dijo en 2019 que él había volado en el avión privado de Epstein, pero no tenía conocimiento de sus delitos, y un portavoz se refirió a ese comunicado el martes.

“El presidente Clinton no sabe nada sobre los terribles crímenes de los que Jeffrey Epstein se declaró culpable en Florida hace algunos años, o aquellos con los que fue acusado recientemente en Nueva York”, decía la declaración de 2019, en la que se reconocían viajes y encuentros con Epstein a principios de los años 2000. Agregaba: “No ha hablado con Epstein en más de una década”.

Otros que han destacado los documentos incluyen al comentarista de extrema derecha Benny Johnson; Graham Allen, un realizador de transmisiones de video en directo de derecha, y Brigitte Gabriel, fundadora del grupo antimusulmán ACT for America.

¿Quién es Jeffrey Epstein?

Epstein, un millonario conocido por asociarse con celebridades, políticos, multimillonarios y estrellas académicas, fue arrestado inicialmente en Palm Beach, Florida, en 2005 después de ser acusado de pagarle a una niña de 14 años para tener sexo.

Docenas de otras niñas menores de edad describieron abusos sexuales similares, pero los fiscales finalmente permitieron que el financiero se declarara culpable en 2008 de un cargo que involucraba a una sola víctima. Cumplió 13 meses en un programa de liberación laboral en la cárcel.

Algunos conocidos famosos abandonaron a Epstein después de su condena, incluidos los expresidentes Bill Clinton y Donald Trump, pero muchos no lo hicieron. Epstein continuó relacionándose con los ricos y famosos durante otra década, a menudo a través de trabajos filantrópicos.

Los informes del Miami Herald renovaron el interés en el escándalo y los fiscales federales de Nueva York acusaron a Epstein en 2019 de tráfico sexual. Se suicidó en la cárcel mientras esperaba el juicio.

Luego, el fiscal federal en Manhattan procesó a la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell, por ayudar a reclutar a sus víctimas menores de edad. Fue condenada en 2021 y cumple una pena de prisión de 20 años.