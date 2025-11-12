Revelaron nuevos archivos de Epstein sobre Donald Trump: «Por supuesto que sabía sobre las chicas»

Un nuevo capítulo se sumó este miércoles con respecto a los vínculos entre Jeffrey Epstein y Donald Trump. En el Congreso revelaron mails del millonario pederasta en los que asegura que el ahora presidente de EE.UU. sabía sobre los casos de abuso sexual y que incluso había pasado horas en su casa con una de las víctimas.

En total, son tres intercambios por correo electrónico que Epstein tuvo después de llegar a un acuerdo en 2008 sobre cargos estatales de solicitación de la prostitución. Asimismo, ocurrieron tiempo después de una supuesta pelea con Trump a principios de los 2000.

Uno de los destinatarios era el escritor Michael Wolff, mientras que el restante fue dirigido a Ghislaine Maxwell, confidente de larga data del entonces magnate inmobiliario.

Los mismos fueron difundidos esta jornada por parte del grupo de demócratas que integran el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

En su contenido, el propio Epstein afirmaba rotundamente que Trump «sabía lo de las chicas«, las cuales -según corroboró la investigación judicial tiempo después- se trataba de jóvenes menores de edad.

Qué decían los mails de Jeffrey Epstein sobre Trump

Uno de los mails fue enviado en abril de 2011 a Maxwell, quien fue condenada por cargos relacionados con facilitar los delitos a Epstein.

“Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump”, escribió Epstein y añadió que una de las víctimas «pasó horas en mi casa con él, no ha sido mencionado ni una sola vez». Maxwell contestó: «He estado pensando en ello».

Después, en enero de 2019, le escribió a Wolff sobre Trump: «Por supuesto que sabía lo de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”.

El último intercambio ocurrió el 15 de diciembre de 2015, la noche que se iba a realizar el debate de las primarias presidenciales republicanas. El escritor le advirtió a Epstein que la CNN estaba planeando preguntarle a Trump sobre su relación.

«Si pudiéramos elaborar una respuesta para él, ¿cuál crees que debería ser?», dijo Epstein, mientras que Wolff sugirió que el candidato debería negar una relación estrecha: “Si dice que no ha estado en el avión ni en la casa, eso te da una valiosa ventaja política y de relaciones públicas” que luego podría utilizar para «hundirlo» ó «salvarlo y generar una deuda».

Escala la disputa entre demócratas y republicanos por los archivos Epstein

Los demócratas alegaron que los mails lo recibieron a partir de un informante anónima y agregaron que esta semana Maxwell -quien cumple una condena de 20 años por cargos de tráfico sexual- se estaba preparando para pedirle a Trump que conmutara su pena de prisión federal.

Junto a los correos, también se facilitaron una serie más amplia de documentos del patrimonio de Epstein que el panel solicitó como parte de su investigación.

Asimismo, en los mails optaron por censurar el nombre de las víctimas o cualquier referencia identificativa, por lo que una de las disputa es si fueron extraído de conversaciones con un contexto más complejo.

“Los demócratas siguen seleccionando documentos de forma arbitraria para generar titulares sensacionalistas que no se basan en los hechos”, dijo una portavoz del comité, según informó The New York Times, y apuntó: “El patrimonio de Epstein presentó más de 20.000 páginas de documentos este jueves, pero, una vez más, los demócratas retienen intencionadamente los registros que mencionan a funcionarios demócratas”.

A la adversa del clamor popular por revelar los archivos, los republicanos han reiterado su preocupación por proteger la identidad de las víctimas de Epstein, con el fin de evitar la divulgación completa por parte del gobierno.

Sin embargo, también identificaron a una de las víctimas, Giuffre, cuyo nombre había sido censurado en los documentos, quien había asegurado que Maxwell la había reclutado para la red de prostitución de Epstein cuando era adolescente y trabajaba en Mar-a-Lago, el club privado de Trump.

En el 2016, Giuffre declaró para un caso civil si creía que Trump había sido testigo del abuso sexual por parte de Epstein que no creía que «haya participado en nada» y que nunca presenció que haya participado en esos actos. «He oído que sí, pero yo no lo vi, así que no lo sé”, respondió sobre si lo habían visto en su casa.

La publicación de los correos este miércoles se produjo horas previas al juramento de la demócrata por Arizona, Adelita Grijalva, a quien el presidente de la Cámara, Mike Johnson, evitó nombrar durante casi dos semanas desde que ganó las elecciones.

Se aguarda que la representante electa aportará la última firma necesaria para una petición que obligue a la Cámara de Representantes votar por una medida que exija al Gobierno la publicación de todo el material de investigación sobre el caso Epstein.