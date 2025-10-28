Río de Janeiro, escenario de guerra: la Comisión de Derechos Humanos critica la operación policial que dejó 64 muertos

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y de la Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) calificó de «escenario de guerra y barbarie» la megaoperación policial lanzada en la madrugada de este martes en varias favelas de la ciudad.

La Operación Convención, dirigida contra el grupo criminal Comando Vermelho, dejó hasta el momento 64 muertos, entre ellos cuatro policías civiles, y varios agentes baleados.

La presidenta del comité, la diputada Dani Monteiro (PSOL), envió cartas al Ministerio Público y a la Policía Civil y Militar exigiendo explicaciones sobre las circunstancias del operativo. «Nos enfrentamos a una operación letal sin precedentes. Ninguna política de seguridad puede sostenerse con este baño de sangre«, afirmó la parlamentaria en un comunicado difundido por Agencia Brasil.

Operativo en las favelas: críticas por falta de cooperación

Monteiro criticó que las acciones del gobernador Cláudio Castro se hayan llevado a cabo de manera unilateral, mientras que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública asegura haber respondido con prontitud a todas las solicitudes estatales para el uso de la Fuerza Nacional.

«Río necesita cooperación entre las esferas de gobierno, no disputas políticas. La seguridad pública se logra mediante la planificación, la inteligencia y el respeto a la vida, no mediante la espectacularización de las masacres», añadió.

La comisión reafirmó su compromiso con la vida y los derechos humanos, exigiendo «transparencia, rendición de cuentas e investigación rigurosa de todos los hechos». La operación continúa siendo objeto de preocupación por la escalada de violencia que desató en las comunidades afectadas.

Con información de Noticias Argentinas