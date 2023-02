Videos: los hermanos que sobrevivieron bajo los escombros y otras historias tras el terremoto en Turquía

Más de 5 mil personas perdieron la vida como consecuencia del potente temblor y hay miles de desaparecidos entre los escombros. De magnitud 7,8 grados en la Escala Richter sacudió durante la madrugada del lunes al sudeste de Turquía y norte de Siria: luego hubo réplicas de 6,7 y 7,5 grados, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El temblor se sintió a las 4:17 y se produjo a una profundidad de 17,9 kilómetros, ocasionando destrozos en las edificaciones y dejando miles de víctimas: al momento, son más de 5 mil los fallecidos.

Dado que el suceso transcurrió durante la madrugada, gran parte de los ciudadanos no pudieron escapar de los edificios tras los derrumbes. Además del saldo de víctimas fatales, hay miles de desaparecidos que son buscados por las fuerzas nacionales y locales de ambos países.

Unidos en medio del desastre

“La niña de 7 años que mantuvo su mano sobre la cabeza de su hermano pequeño para protegerlo mientras estuvieron bajo los escombros durante 17 horas ha logrado salir a salvo. Veo que nadie comparte. ¡Si ella estuviera muerta, todos compartirían! Comparte positividad…”, se lee en el tuit publicado en Twitter por el representante de Naciones Unidas Mohamad Safa. Se desconoce dónde fue tomada la foto, aunque se presume que es en algún lugar del sudeste de Turquía.

TURKIA – TERREMOTO. MILAGROS DE VIDA. Durante 17 horas niña de 7 años mantuvo su mano sobre la cabeza de su hermanito para protegerlo mientras permanecieron bajo los escombros.pic.twitter.com/AV3oiPHPeM — Liliana Franco (@lilianaf523) February 7, 2023

A través de otra foto que circuló en redes, se podía ver a ambos niños a salvo, recostados y abrigados con una manta. Cabe recordar que esa región atravesaba días de nieve y tormentas con baja temperatura.

Un nacimiento y del rescate de una niña

En medio de tanto dolor, se difunden buenas noticias, como el rescate de Nour, una pequeña niña a la que señalan como la protagonista de un milagro. La información de medios internacionales indica que el hallazgo se dio en Jinderis, Siria. El rescatista comprueba el estado de la niña al hablarle y pedirle que mire a su papá, a la vez que agradece a Dios.

Otra historia que conmociona es la dio a conocer el periodista sirio Hoshang Hassan, en la región de Alepo. «Un bebé nació mientras su madre era rescatada de entre los escombros producto del terremoto ocurrido el día de hoy», describe en su posteo de una filmación en la que un rescatista corre con un bebé que, pareciera, tiene aún su cordón umbilical.

Encontraron con vida al futbolista ghanés

El jugador ghanés Christian Atsu fue encontrado con vida tras quedar sepultado bajo los escombros en el terremoto que sacudió Turquía, según informó el martes a los medios el vicepresidente de su club, el Hatayspor.

Atsu, que juega en el Hatayspor, fue dado por desaparecido en la provincia turca de Hatay. «Christian Atsu fue sacado herido. Nuestro director deportivo, Taner Savut, sigue desgraciadamente bajo los escombros«, declaró a Radyo Gol el vicepresidente del club, Mustafa Ozat.

El relato de una argentina en Turquía

Tras el grave terremoto ocurrido en Turquía, en el programa Sin Relato que conduce Antonio Fernández Llorente en AM 990, se comunicaron con la arquitecta y traductora, Jazmín Natour, que vive en Estambul y dio un muy completo panorama de la situación.

“Ayer nos fuimos a dormir preocupados por el clima en Turquía: se viene una nevada, se cancelan las escuelas, para evitar problemas ya que era el tema del momento y del que todos hablaban. Y nos despertamos con esta noticia del terremoto. Acá, en Estambul, por suerte no se sintió muy fuerte, pero sí fue muy fuerte en otras zonas de Turquía y del Medio Oriente», explicó Natour.

«Lo que tenemos a favor, dentro de toda la desgracia, es que tenemos mucha experiencia en el caso de los terremotos. En el año 99, vivimos uno que fue muy fuerte, de 7,4, en Estambul, en el que yo estuve y lo viví. Lamentablemente hay mucha experiencia, las autoridades turcas actúan muy rápido, las organizaciones también saben moverse rápido y el rescate es muy eficiente», agregó.

«Por ejemplo, mirando la TV diez minutos, pude ver como rescataban a tres personas, solo en 10 minutos. Estamos todos muy pendientes porque sabemos que hay vidas que dependen de cuestión de minutos, en ser rescatados. Toda la energía de los rescates está puesta en sacar a la gente debajo de los escombros, ya que como fue a la madrugada, todo el mundo estaba en sus casas. El problema es que hace mucho frío y las temperaturas son muy bajas, se esperan nevadas y hay lugares donde ya esta ocurriendo. Por otra parte se está realizando de forma muy rápida y eficaz, el traslado de los rescatados a centros protegidos. En Turquía todos sabemos a dónde mandar donaciones y si es necesario, donar sangre, por ejemplo. Lamentablemente tenemos experiencia en esto y todos sabemos qué hacer. Igualmente lo ocurrido no deja de ser un verdadero desastre», reconoció.

Respecto a las construcciones antisísmicas, la arquitecta explicó que «luego del terremoto del ’99, el Gobierno tiene un plan de reconstrucción de las ciudades. Es decir, tirar abajo, por Ley, todos los edificios que tengan más de treinta años y volver a construirlos con estructuras antisísmicas. Este plan toma muchos años. Hay mucha construcción antisísmica, se logró reconstruir muchísimo, pero no se terminó. Entonces los edificios, que no fueron reconstruidos todavía, son los que se derrumbaron ahora, lamentablemente. Y el que no se cayó durante el terremoto, puede hacerlo más tarde. Es realmente una situación dramática», contó.

