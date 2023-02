El milagro de un nacimiento y del rescate de una niña luego del terremoto que sacudió a Turquía y Siria

A la conmoción de los sismos que sacudieron Turquía y Siria, le siguen los enormes esfuerzos de los equipos rescatistas para salvar a las personas que quedaron debajo de los cimientos de edificios y casas derrumbadas. Esta tarea se está dando a conocer a través de las redes sociales, con registros que dan escalofríos. En medio de tanto dolor, se difunden buenas noticias, como el rescate de Nour, una pequeña niña a la que señalan como la protagonista de un milagro.

La información de medios internacionales indica que el rescate de Nour se dio en Jinderis, Siria. El rescatista comprueba el estado de la niña al hablarle y pedirle que mire a su papá, a la vez que agradece a Dios.

Otra historia que conmociona es la dio a conocer el periodista sirio Hoshang Hassan, en la región de Alepo. «Un bebé nació mientras su madre era rescatada de entre los escombros producto del terremoto ocurrido el día de hoy», describe en su posteo de una filmación en la que un rescatista corre con un bebé que, pareciera, tiene aún su cordón umbilical.

En Turquía, el número de muertos se elevó a 3.419 personas muertas y 20.534 heridas, declaró hoy el vicepresidente Fuat Oktay.

En Siria, al menos 1.602 personas fallecieron y 3.640 resultaron heridas, según los balances de las autoridades de Damasco y de los equipos de rescate de las zonas rebeldes.

Mientras los rescates continúan y las cifras van en aumento, se conocen más videos y fotos de los trabajos.

Scenes from the rescue of a woman from under the rubble in Atmeh, rural #Idlib, after the #earthquake that struck northwestern #Syria at dawn today, Monday, February 6. The number of dead and injured now exceeds 2,000. pic.twitter.com/U7zs6vLLbd