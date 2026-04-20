Tensión en Ormuz: sube el petróleo y las bolsas asiáticas operan al alza por el conflicto entre Estados Unidos e Irán

La estabilidad económica global vuelve a verse amenazada por la geopolítica en Medio Oriente. A solo dos días de que expire la tregua entre Estados Unidos e Irán, los precios del petróleo registraron este lunes una suba superior al 5%, mientras que las principales acciones en los mercados asiáticos acompañaron la tendencia alcista en una jornada marcada por la volatilidad.

Según reportó la agencia de noticias AP, los bloques en puertos y en el estrecho de Ormuz volvieron a elevar la tensión en Medio Oriente. Esta situación se vio agravada por las declaraciones del presidente Donald Trump, quien ratificó que el bloqueo de la Marina de los Estados Unidos sobre los puertos iraníes continúa plenamente vigente.

Impacto en los precios

En este contexto, el crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia para el mercado estadounidense, ganó un 6% para ubicarse en los 87,51 dólares por barril. Por su parte, el Brent —referencia internacional clave para la industria argentina— trepó un 5,4%, alcanzando los US$95,26.

A pesar de las dudas sobre el restablecimiento del transporte de crudo desde Medio Oriente, las bolsas asiáticas cerraron mayoritariamente en verde. En Tokio, el Nikkei 225 subió un 0,6%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong avanzó un 0,7%. Sin embargo, analistas advierten que el repunte carece de una base sólida: “El problema para los mercados es la sobrevaloración de la esperanza”, señaló Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Un escenario de incertidumbre

La situación dio un giro brusco respecto al viernes pasado, cuando los mercados habían reaccionado con optimismo ante un posible anuncio de apertura del estrecho. Aquella breve distensión había llevado al S&P 500 a máximos históricos, bajo la premisa de que un flujo libre de petróleo aliviaría la presión inflacionaria mundial.

No obstante, el panorama cambió durante el fin de semana. Trump confirmó que Estados Unidos detuvo un buque de carga con bandera iraní que intentaba eludir el bloqueo naval, acto que Teherán calificó como «piratería» y prometió responder a la brevedad.

Con el alto el fuego de dos semanas a punto de expirar este miércoles, el mundo financiero observa con cautela el estrecho de Ormuz, un punto neurálgico por donde circula gran parte de la energía que mueve la economía global. La resolución —o el escalamiento— del conflicto determinará el rumbo de los precios de los combustibles y las tasas de interés en los próximos meses.