Tensión en Gaza: Israel aprueba plan para nueva ofensiva mientras se estancan las negociaciones de paz

El conflicto entre Israel y Gaza podría entrar en una nueva fase de intensidad. El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, aprobó el marco de un nuevo plan operativo para una ofensiva en la Franja de Gaza. Mientras tanto, al menos 25 personas murieron por disparos israelíes mientras buscaban ayuda, en un contexto de estancamiento en las conversaciones de alto el fuego y de una grave crisis humanitaria.

Según un comunicado militar que no precisó fechas, la ofensiva busca tomar el control de Ciudad de Gaza y los campos de refugiados cercanos, una de las zonas más densamente pobladas del enclave. El objetivo de esta fase de la guerra, que ya lleva 22 meses, es desmantelar los últimos bastiones de Hamás y liberar a todos los rehenes israelíes que permanecen en Gaza.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, respaldó el plan militar y declaró que se “permitirá” a los palestinos salir del enclave en el marco de una “migración voluntaria”. Esta declaración se enmarca en la preparación para la siguiente etapa de la guerra, mientras el Ejército israelí intensifica los bombardeos sobre la Ciudad de Gaza y otras áreas.

Tensión humanitaria y negociaciones estancadas

La situación humanitaria en Gaza es crítica y se ha visto agravada por los recientes ataques a civiles. Según funcionarios de salud y testigos, al menos 25 personas murieron mientras intentaban obtener ayuda. El personal de los hospitales Nasser y Awda, que recibieron los cuerpos, indicó que las víctimas fueron baleadas en su camino o mientras esperaban convoyes de ayuda. Israel no respondió a una solicitud de comentarios sobre estos incidentes.

La ONU y expertos en seguridad alimentaria han advertido que el hambre y la desnutrición en Gaza están en los niveles más altos desde que comenzó la guerra. El Ministerio de Salud de Gaza, considerado una fuente fiable por la ONU, reportó que más de 100 niños han muerto por causas relacionadas con la desnutrición y que 129 adultos han fallecido por la misma causa desde finales de junio.

El contexto diplomático también es complejo. Funcionarios de Hamás y Egipto se reunieron en un intento por revivir las conversaciones de alto el fuego que se estancaron el mes pasado. No obstante, la oficina del primer ministro israelí afirmó que no tiene planes de enviar a su equipo negociador a las conversaciones en El Cairo.

Hamás ha pedido un acuerdo integral que incluya la liberación de prisioneros palestinos, un alto el fuego duradero y una retirada israelí de Gaza. Mientras tanto, Egipto intenta avanzar con una propuesta para un alto el fuego inicial de 60 días, la liberación de algunos rehenes y un flujo de ayuda humanitaria, antes de continuar con las conversaciones para una tregua más duradera.

Polémica por la reubicación de palestinos y la situación en Cisjordania

En una entrevista, el primer ministro Netanyahu señaló que “lo correcto” era “permitir” que la población de Gaza saliera, una medida que él mismo ha denominado “migración voluntaria” y que ha sido vinculada a la visión del expresidente estadounidense Donald Trump sobre reubicar a gran parte de la población del enclave.

Esta idea de reubicación ha generado una fuerte controversia internacional. Associated Press informó que Estados Unidos e Israel han contactado a funcionarios de tres países africanos para evaluar la posibilidad de usar sus territorios para reubicar a palestinos de Gaza. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudán del Sur calificó estos informes de “infundados”.

En paralelo, la decisión militar israelí de aumentar la disponibilidad y preparación de las tropas para el reclutamiento de reservistas reavivó una espinosa cuestión política en Israel, ya que los ultraortodoxos se niegan a efectuar el servicio militar obligatorio, generando tensiones internas.

A la escalada en Gaza se suma la violencia en Cisjordania. Un colono israelí mató a tiros a un palestino en un incidente en el que, según el ejército israelí, decenas de palestinos lanzaron piedras hacia un soldado fuera de servicio, hiriéndolo. El Ministerio de Salud palestino identificó a la víctima como Thamin Dawabshe, de 35 años.

La violencia de los colonos en Cisjordania, así como los ataques palestinos, se han incrementado desde el inicio de la guerra en Gaza. Grupos de derechos humanos y palestinos acusan al ejército de a menudo hacer la vista gorda ante los colonos violentos o de intervenir para protegerlos. A 22 meses del inicio de la guerra, la ofensiva israelí ha dejado más de 61.000 muertos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas.