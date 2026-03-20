Tensión en Medio Oriente: Irán confirmó la muerte de un portavoz militar tras ataques de Estados Unidos e Israel

La guerra en Medio Oriente no cesa y la cifra de muertos sigue en alza. Este viernes 20 de marzo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán anunció la muerte de su portavoz Ali-Mohammad Naeini.

En el comunicado indicaron que la baja se produjo tras un nuevo ataque de Estados Unidos e Israel. Además remarcaron que contabilizaron un total de 1.200 muertos.

Escala la tensión en Medio Oriente

La cadena de televisión pública iraní, IRIB, fue quien dio a conocer la muerte del portavoz iraní y en el mismo se publicó un informe donde se resaltó el trabajo de Naeini «durante más de cuatro décadas» en servicio de «la protección de la Revolución Islámica». Al mismo tiempo señalaron: «Sus ideas revolucionarias y modelos eficientes en el campo de la ‘guerra blanda’ guiarán a la Guardia Revolucionaria y sus oficiales en la guerra psicológica contra las potencias arrogantes».

El comunicado publicado remarcó que Naeini fue «un general valiente y sincero». Las fuerzas iraníes prometieron “continuar su camino de perseverancia en la lucha contra los terroristas”.

Por otra parte, las autoridades de Irán confirmaron en su último balance que hubo más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, aunque la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

También se informó que entre los muertos figuran destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

Con información de Noticias Argentinas