Conflicto en Medio Oriente: los futuros del Brent saltaron y proyectan en barril sobre los US$ 70 hasta 2031

Mientras muchas miradas se posicionan sobre la cotización minuto a minuto del petróleo, el escenario de mediano y largo plazo es el que trazan los futuros del Brent, el petróleo del Mar del Norte que es el parámetro internacional, y para Argentina. En este caso, la curva de los próximos cinco años pegó un nuevo salto esta mañana y llevó no solo a que para mayo el precio esperado sea de 111 dólares el barril, sino que se marcó que hasta el 2031 no se espera que el crudo baje del umbral de los 70 dólares.

Si bien todas estas cotizaciones, tanto la de las ventas actuales como esta de los futuros, se ven alteradas diariamente por el desarrollo del conflicto en Medio Oriente, el escenario que describe la curva para los próximos cinco años marca un cambio en la tendencia de base y en el mensaje de fondo.

En el caso de la tendencia, lo que se observa en los datos que recoge Oil Price de ICE (Intercontinental Exchange), los valores marcan una proyección de altos precios durante gran parte de los próximos cinco años, en contraposición a las proyecciones de principios de año que mantenían al Brent siempre por debajo de los 64 dólares el barril y perforando el piso en 2031, con una cotización esperada de 59 dóalres para abril de 2031.

Pero el segundo mensaje es el más relevante detrás de los datos numéricos fríos, y es que las proyecciones responden -más allá de la volatilidad actual- a lo que se visiona como un cambio desde un escenario en torno a la oferta de petróleo a nivel mundial.

Los futuros del Brent marcan altos valores

Hasta inicios de año, el escenario era de sobreoferta, y por esto marcaba con cotizaciones simpre por debajo de los 64 dólares, mellando la rentabilidad de muchos proyectos en el mundo. Pero la curva actual de los futuros del Brent muestra una disparada de precios que claramenta refleja una oferta deficitaria, afectada por los ataques en el Golfo Pérsico y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Si bien estos futuros se toman de ICE, en donde lo que prima es el sector financiero, el cambio trazado por ahora es notable, pues más allá del salto del 72% para los precios esperados de mayo, la curva finaliza en abril de 2031 cuando ahora se visualiza un valor de 71,93 dólares el barril, un 20% por encima de las proyecciones de principios de año.