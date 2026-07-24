Tren Patagónico: más de 70 metros de vías dañadas e incertidumbre por el regreso del servicio

Tren Patagónico anuncio la cancelación de sus servicios de Viedma- Bariloche para el 24 y 26 de julio. Foto: Marcelo Ochoa

El Tren Patagónico suspendió las salidas de Viedma a Bariloche mientras avanza con la reparación de la infraestructura dañada en el descarrilamiento del 17 de julio.

De acuerdo a la empresa, habría más de 70 metros de vías comprometidas y 420 pasajeros afectados por los tres servicios que ya cancelados este mes.

Según el gerente del área comercial del Tren Patagónico, Darío Dukart, el accidente ocurrido la semana pasada a 95 kilómetros de Viedma, no se trató de un hecho aislado, sino que se suma a una problemática asociada a la falta de control de los animales lindantes a las vías, que ya había afectado el servicio durante abril.

Darío Dukart, Gerente del Área Comercial del Tren Patagónico. Foto: Marcelo Ochoa

«La locomotora principal descarriló y cayó fuera de la vía. También descarrilaron un vagón de carga, la locomotora de auxilio y la bandeja que transportaba vehículos», relató. A pesar de la magnitud del accidente, no hubo pasajeros heridos ni daños en los automóviles transportados.

En este sentido, Dukart explicó que el choque contra un grupo de bovinos se encuentra agravado por las características del animal. «La piel dura del toro hace que las ruedas del tren resbalen y genera una caída de toda la formación por la misma inercia del golpe».

Rescate y recuperación del servicio

Tras el accidente, la empresa activó el operativo de rescate que demoró más de doce horas los viajes programados desde Viedma ante las condiciones climáticas que impidieron el acceso de los colectivos a la zona de la colisión.

«Enviamos micros desde San Antonio que salieron automáticamente con más de 60 pasajeros directo a Bariloche. Sin embargo, las 130 personas que se encontraban a bordo tuvieron que ser transportadas primero hasta Viedma antes de continuar por una ruta viable», manifestó Dukart.

Estamos en temporada alta y tenemos prácticamente todos los servicios vendidos. Para nosotros es un problema grandísimo y también para la gente, porque no pudimos cumplir por algo que es ajeno a nosotros» Darío Dukart, Gerente Comercial del Tren Patagónico.

En este sentido, desde la empresa manifestaron gran descontento ante la cancelación del servicio que comprometió a 420 pasajeros de los servicios Viedma-Bariloche, y que inhabilitó 70 metros de tendido ferroviario.

«Los chicos de las cuadrillas se encuentran trabajando desde el día del accidente, incluso con lluvia y barro que dificultan la reparación de la infraestructura. Pero es un trabajo inmenso, esa parte de la vía quedo deteriorada, el arrastre del tren rompió todos los durmientes y los rieles», explico Dukart.

Parte de la infraestructura recuperada, luego del descarrilamiento ocurrido en julio. Foto: Marcelo Ochoa

En este sentido, el área legal de Tren Patagónico analiza las acciones que podrían impulsarse por la presencia de ganado en la zona de vías, mientras fomentan la incorporación de vallas eléctricas por parte de los terratenientes lindantes durante los días en que funciona el servicio.

En relación a los próximos servicios, Dukart manifestó que «no podemos dar una fecha exacta hasta que no tengamos la locomotora sobre la vía y nos aseguremos de que toda la infraestructura esté en condiciones para la circulación».

Mientras tanto, los pasajeros afectados por la suspensión de los servicios pueden solicitar la devolución o el cambio de fecha comunicándose con los canales oficiales de Tren Patagónico.