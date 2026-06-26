Terremotos en Venezuela: ya son al menos 920 los muertos y 3.360 los heridos mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes

La ONU confirmó el despliegue de más de mil rescatistas internacionales en Venezuela.

La cifra de víctimas fatales por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles continúa en aumento. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este viernes que al menos 920 personas murieron y otras 3.360 resultaron heridas como consecuencia de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que provocaron una de las mayores tragedias naturales de la historia reciente del país.

Durante una declaración transmitida por la televisión estatal, Rodríguez precisó además que 172 personas permanecen atrapadas bajo los escombros y que unas 4.000 familias resultaron damnificadas por el desastre.

El funcionario detalló que al menos 383 viviendas sufrieron daños totales o estructurales severos, la mayoría de ellas ubicadas en el estado costero de La Guaira, una de las regiones más afectadas por los movimientos telúricos.

La actualización oficial prácticamente duplicó el balance difundido durante la mañana, cuando las autoridades habían informado 589 fallecidos. Según Rodríguez, desde el primer terremoto ocurrido el miércoles se registraron 302 eventos sísmicos, entre réplicas y nuevos movimientos de menor intensidad.

«Por favor no bajen a La Guaira», pidió el dirigente durante su mensaje, al advertir que la llegada masiva de personas dificulta las tareas de emergencia. «Entendemos la intención de ayudar, pero se congestionan las vías por donde estamos trasladando a los heridos», explicó.

«El mejor apoyo es no obstaculizar el trabajo de los equipos de salud y de rescate», agregó.

Delcy Rodríguez ordenó la militarización de La Guaira

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la militarización del estado de La Guaira, declarado oficialmente zona de desastre debido a la magnitud de los daños registrados.

La medida contempla el despliegue de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con el objetivo de reforzar la seguridad, garantizar el orden público y facilitar el trabajo de los equipos de rescate, bomberos y protección civil.

Según explicaron las autoridades, la decisión busca además asegurar el tránsito de ambulancias y vehículos de emergencia en las zonas donde se registraron derrumbes masivos y colapsos de infraestructura.

La ONU advierte sobre más de 50.000 desaparecidos

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, advirtió que el número de víctimas podría incrementarse significativamente en las próximas horas.

«Hay más de 50.000 personas desaparecidas», afirmó el funcionario en declaraciones difundidas por agencias internacionales, y alertó que la cifra de fallecidos «aumentará considerablemente» a medida que avancen las tareas de búsqueda.

La ONU informó además que ya se encuentran desplegados en Venezuela 30 equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano, integrados por unos 1.600 especialistas y más de 100 perros entrenados para localizar sobrevivientes entre los escombros.

Diversos países comenzaron a confirmar la muerte de sus ciudadanos en territorio venezolano.

Portugal informó el fallecimiento de 15 ciudadanos portugueses o descendientes de portugueses, mientras que España confirmó cinco víctimas fatales y reportó además 119 personas desaparecidas.

Por su parte, Brasil comunicó la muerte de dos de sus ciudadanos, un hombre y una mujer, afectados por el desastre.

Italia confirmó el fallecimiento de un ciudadano ítalo-venezolano tras el derrumbe de un edificio en La Guaira, mientras que China reportó al menos dos víctimas fatales entre sus ciudadanos residentes en Venezuela.

Estados Unidos refuerza la asistencia humanitaria

En medio de la emergencia, un alto jefe del Comando Sur de Estados Unidos llegó a Caracas para coordinar y supervisar las tareas de asistencia internacional desplegadas por Washington.

Se trata del mayor general Kevin J. Jarrard, quien encabezará la coordinación logística y operativa destinada a facilitar el traslado de personal especializado, equipamiento y ayuda humanitaria hacia las áreas afectadas.

Según informaron las autoridades estadounidenses, el objetivo es acelerar la llegada de recursos y reforzar las capacidades de rescate y asistencia médica.

Delcy Rodríguez agradeció a Elon Musk por el acceso gratuito a Starlink

La presidenta encargada también agradeció públicamente al empresario Elon Musk y a la empresa Starlink por habilitar el acceso gratuito a internet satelital en las zonas afectadas por los terremotos.

«Gracias, Elon Musk y al equipo de Starlink, por ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela con conexión gratuita. Cada conexión cuenta en momentos como estos», publicó Rodríguez en la red social X.

La compañía informó que brindará acceso gratuito a su servicio hasta el próximo 25 de julio para usuarios nuevos y actuales ubicados en las áreas impactadas, con el objetivo de facilitar las comunicaciones durante los operativos de rescate y asistencia humanitaria.

Mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros, las autoridades venezolanas y los organismos internacionales advirtieron que el número de víctimas podría seguir aumentando en las próximas horas.

Con información de N.A