¿Dónde estaba Yanina Maranella? El drama familiar de Lucas Trejo tras el sismo en Venezuela

A medida que transcurren las horas clave tras los fuertes sismos registrados en Venezuela, los equipos de rescate civil concentran sus esfuerzos en verificar el paradero de los ciudadanos reportados como desaparecidos. El caso del futbolista argentino Lucas Trejo sumó datos alarmantes luego de confirmarse que el edificio residencial donde habitaba su familia, ubicado en la localidad costera de Playa Grande, estado de La Guaira, sufrió un colapso estructural total a causa de los temblores.

La incertidumbre radica en determinar con exactitud si su esposa, Yanina Maranella, y sus dos pequeños hijos, Aarón y Ainhoa, se encontraban en el interior del inmueble al momento del desastre. Mientras los brigadistas remueven los escombros en la zona de la catástrofe, los allegados al defensor central sostienen firmes esperanzas basadas en las rutinas cotidianas de los niños.

Terremotos en Venezuela: el colapso del edificio Cumanagotto y la distancia laboral de Lucas Trejo

Lucas Trejo, quien actualmente se desempeña de forma profesional en el Club Sport Marítimo de La Guaira de la Segunda División venezolana, no se encontraba en el hogar debido a compromisos deportivos. El defensor central estaba concentrado junto al resto del plantel en la ciudad de Caracas, donde el equipo se preparaba para disputar la primera jornada de la Copa Venezuela.

El sismo de la noche del 24 de junio impactó de lleno en el edificio Cumanagotto, la estructura multifamiliar de Playa Grande donde residía el futbolista junto a su esposa, Yanina Maranella.

Al enterarse del siniestro, el atleta utilizó sus entornos virtuales para difundir un desesperado pedido de asistencia: «No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí», redactó sobre una fotografía de sus hijos, evidenciando la falta de comunicaciones directas que afecta a la región costera debido a la caída de las redes de telefonía y energía eléctrica.

Terremotos en Venezuela: la hipótesis familiar que sostiene la esperanza en el entorno de Lucas Trejo

Ante la falta de partes médicos oficiales confirmados por los organismos de protección civil de La Guaira, las declaraciones del entorno familiar directo abrieron una luz de esperanza respecto a las coordenadas reales de las víctimas. Eduardo Ardiles, cuñado de Lucas Trejo, rompió el silencio en diálogo con medios argentinos y puntualizó que se mantienen positivos respecto al paradero de su hermana, Yanina Maranella, y sus sobrinos.

La principal hipótesis de los allegados se apoya en las actividades extracurriculares de los niños. Ardiles reveló que uno de los hijos de la pareja asiste de forma regular a una escuela de fútbol formativo, en horarios vespertinos y nocturnos.

Por tal motivo, la familia baraja la firme posibilidad de que al desatarse el terremoto, la mujer y los pequeños se encontrasen en las instalaciones deportivas al aire libre o en trayecto hacia el club, manteniéndose alejados del área de derrumbe del complejo habitacional.