Terremotos en Venezuela: ascienden a 920 los muertos y continúan las tareas de rescate

Al menos 920 personas murieron, 3.360 resultaron heridas y otras 157 permanecen desaparecidas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles por la noche a Venezuela, según el balance oficial difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Terremotos en Venezuela: ascienden a 920 los muertos

Las autoridades mantienen un amplio operativo de búsqueda y rescate, mientras la comunidad internacional comenzó a movilizar asistencia humanitaria para atender la emergencia.

Las zonas más afectadas fueron Caracas y el estado de La Guaira, declarado zona de desastre natural por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. De acuerdo con el Gobierno, además de los fallecidos y heridos, al menos 172 personas continúan atrapadas bajo los escombros y unas 3.007 familias quedaron damnificadas por el desastre.

Las autoridades también informaron que cerca de 250 edificios sufrieron daños severos o colapsaron, mientras los organismos de emergencia registraron más de 200 réplicas desde los sismos principales, lo que dificulta las tareas de rescate y aumenta el riesgo para los equipos que trabajan en las estructuras dañadas.

Jorge Rodríguez anunció la habilitación de una línea telefónica adicional al sistema estatal VENApp para centralizar las denuncias sobre personas desaparecidas e instó a la población a reportar de inmediato cualquier caso. «Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos», afirmó el dirigente, quien además pidió mantener la calma y la unidad nacional frente a la catástrofe.

Si bien el balance oficial reporta 157 desaparecidos, el sitio web «Desaparecidos Terremoto Venezuela» sostiene que la cifra podría superar las 50.000 personas. No obstante, esa estimación no fue confirmada por las autoridades venezolanas ni por organismos internacionales, por lo que el número oficial continúa siendo el único validado públicamente.

En medio de la emergencia también se registraron saqueos en comercios parcialmente destruidos en La Guaira. Según reportes periodísticos, grupos de personas ingresaron a locales dañados para llevarse alimentos, medicamentos, productos de higiene y electrodomésticos, mientras bomberos y rescatistas continuaban la búsqueda de sobrevivientes.

La tragedia generó una rápida respuesta internacional. Estados Unidos anunció un fondo de 150 millones de dólares para asistencia humanitaria y el envío de equipos especializados. El papa León XIV donó 100.000 euros para ayuda de emergencia, mientras Francia, España y Colombia ofrecieron rescatistas y personal especializado. Asimismo, Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial informaron que coordinan acciones para respaldar a Venezuela durante la respuesta al desastre y la futura etapa de recuperación.

Con información de NA