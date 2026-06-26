Delcy Rodríguez agradeció a la Argentina por la ayuda humanitaria enviada tras los terremotos en Venezuela

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó este jueves su agradecimiento al Gobierno argentino por la asistencia humanitaria enviada para colaborar con las tareas de rescate y atención a las víctimas de los terremotos que afectaron al país y dejaron cientos de muertos y heridos.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, la funcionaria venezolana reconoció el gesto de solidaridad de la administración argentina ante una de las mayores tragedias naturales registradas en Venezuela en las últimas décadas.

«En nombre del pueblo venezolano, agradecemos a la República Argentina por su mensaje de solidaridad y acompañamiento ante esta tragedia que enluta a toda Venezuela», escribió Rodríguez.

El agradecimiento se produjo pocas horas después de que partiera desde la Argentina un avión con personal especializado en emergencias, efectivos militares capacitados para tareas de asistencia, rescatistas e insumos destinados a reforzar los operativos desplegados en las zonas más afectadas por los sismos.

La ayuda enviada desde Argentina

La misión humanitaria fue organizada por el Gobierno nacional con el objetivo de colaborar en las tareas de búsqueda y rescate, asistencia sanitaria y apoyo logístico a las autoridades venezolanas.

La decisión había sido anunciada previamente por el presidente Javier Milei, quien expresó la solidaridad de la Argentina con el pueblo venezolano y puso a disposición recursos para afrontar la emergencia, a pesar de las diferencias políticas existentes entre ambos gobiernos.

La asistencia argentina se suma a los operativos internacionales que comenzaron a desplegarse en Venezuela tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados con menos de un minuto de diferencia y que provocaron graves daños estructurales en distintas regiones del país.

En nombre del pueblo venezolano, agradecemos a la República Argentina por su mensaje de solidaridad y acompañamiento ante esta tragedia que enluta a toda Venezuela. https://t.co/6ZdWVy6mAZ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

Continúan las tareas de rescate y asistencia

Mientras la ayuda internacional continúa llegando, las autoridades venezolanas mantienen activos los operativos de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por los derrumbes.

Los equipos de emergencia trabajan además para asistir a los miles de damnificados y avanzar en el restablecimiento de servicios esenciales como el suministro eléctrico, el agua potable y las comunicaciones.

La crisis humanitaria generada por los terremotos movilizó a distintos países y organismos internacionales, que comenzaron a coordinar acciones de cooperación ante la magnitud del desastre y la necesidad de reforzar las capacidades de respuesta en el territorio venezolano.