Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán: el atacante mató a una turista de Canada y se suicidó

Tiroteo en México dejó el saldo de una victima fatal (Foto: gentileza)

Un tiroteo ocurrido en las inmediaciones de la zona arqueológica y patrimonio nacional de Teotihuacán, México, terminó con una víctima fatal y más de seis heridos.

Testigos confirmaron que el ataque fue perpetrado por un hombre armado que realizó varios disparos antes de suicidarse.

El agresor utilizó un arma de fuego y actuó en plena jornada turística, cuando había gran cantidad de visitantes. La policía recuperó un arma de fuego, un arma blanca y municiones y tras el trabajo del equipo forense, se identificó al autor como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años.

La victima fatal era una mujer que se encontraba realizando actividades turisticas. Según se determinó, era de Canada.

El episodio generó pánico en los turistas que corrieron e intentaron resguardarse en distintos sectores. Se difundieron varias imágenes y videos de testigos que registraron el momento.

La policía local informó que: «De acuerdo con la primera información, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se suicidó. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida«.

También se desplegó un operativo para controlar la situación y comenzar con las pericias correspondientes.

Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán: cómo fue el protocolo de rescate

Además de la víctima fatal, varias personas resultaron heridas y debieron ser asistidas por los servicios de emergencia. Entre los heridos había turistas de distintas nacionalidades, lo que evidencia el carácter internacional del sitio.

Hasta el momento, no se conocen con certeza los motivos del ataque, y las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué llevó al agresor a actuar de esa manera y cómo logró ingresar armado al predio.

El hecho reavivó la preocupación por la seguridad en sitios turísticos de gran concurrencia en México, especialmente en espacios emblemáticos como Teotihuacán, que recibe miles de visitantes cada año.