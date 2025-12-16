Tiroteo en Sídney: la historia de la heroica pareja que murió al enfrentarse a los terroristas

La tarde del domingo en Bondi Beach se convirtió en escenario de terror cuando un ataque dirigido contra la comunidad judía sorprendió en uno de los puntos más emblemáticos de Sídney. En medio del caos, Boris y Sofía Gurman, un matrimonio de origen ruso-judío, intentaron frenar a los agresores y murieron tras un enfrentamiento directo.

El momento decisivo en Sídney que transformó a una pareja en héroes

Según reconstruyó Sydney Morning Herald, la secuencia quedó registrada por una cámara instalada en el tablero de un auto que circulaba por Campbell Parade. Allí se observa cuando Sajid Akram detuvo un Hyundai plateado junto a la pasarela de acceso a la playa, con una bandera negra casera del Estado Islámico visible en el parabrisas, de acuerdo con la investigación citada por el medio australiano.

Boris y Sofía Gurman, de 69 y 61 años, caminaban por la zona entre turistas y vecinos cuando advirtieron la situación. De manera inmediata, Boris intervino al ver al atacante armado y logró despojarlo de la primera arma, arrojándolo a la calle mientras otras personas buscaban refugio detrás de una parada de colectivo.

El vehículo de los agresores llevaba banderas del Estado Islámico y explosivos improvisados, según la policía de NSW.

Durante esos segundos, el video muestra a Boris sosteniendo la escopeta y apuntando a Akram para impedir que avanzara. A su lado, Sofía se sumó al forcejeo para reforzar el intento de desarmar al agresor, mientras el entorno se sumía en gritos y corridas.

El ataque fue perpetrado por Sajid Akram y su hijo Naveed, quienes llevaban explosivos improvisados en el auto. Esa información fue confirmada más tarde por la policía de Nueva Gales del Sur, que continuó con el operativo en la zona.

El desenlace fatal y el impacto que sacudió a Australia

El enfrentamiento terminó de manera trágica cuando Akram recuperó otro rifle y atacó nuevamente a la pareja. Los Gurman fueron ejecutados a quemarropa y otra parte de la grabación los muestra yaciendo abrazados junto al vehículo utilizado como base del atentado, mientras los disparos continuaban hacia la multitud.

La familia Gurman expresó su dolor en un comunicado: “Estamos desconsolados por la pérdida de Boris y Sofía Gurman”. En el mismo texto, destacaron que las imágenes reflejan cómo “intentando valientemente desarmar a un atacante para proteger a los demás”.

Según la policía local, el atentado provocó la muerte de 15 personas, entre ellas hombres, mujeres y una niña de 10 años. Además, al menos 42 personas resultaron heridas.

Las reacciones oficiales se sucedieron en las horas posteriores. El ataque fue calificado como “terrorista” y “antisemita”, y el primer ministro Anthony Albanese afirmó que el objetivo eran los judíos australianos durante una festividad religiosa.