Tiroteo en Sidney: «Atentado motivado por el odio y la intolerancia», el mensaje de la Cancillería argentina

Dos hombres mataron en un tiroteo a once personas este domingo en Bondi Beach, en Sídney, una de las playas más populares de Australia. El hecho fue durante una celebración de la festividad judía de Janucá. Desde la Cancillería Argentina emitieron un comunicado donde condenaron lo sucedido y se marcó que fue un «atentado motivado por el odio y la intolerancia».

El comunicado de la Cancillería Argentina sobre el tiroteo en Sidney

«La República Argentina condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en el día de hoy en Sídney, Australia, que provocó víctimas fatales y numerosos heridos, en un acto de violencia dirigido contra civiles inocentes, en particular contra familias judías que se encontraban reunidas para celebrar la festividad de Janucá», inició en su mensaje la Cancillería Argentina.

Sostuvo que el Gobierno «expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifiesta su solidaridad con el pueblo de Australia, en particular con la comunidad judía, blanco de este atentado motivado por el odio y la intolerancia«.

Y agregó: «La Argentina reafirma que el antisemitismo constituye una amenaza grave contra la convivencia democrática y los valores fundamentales y reitera su condena absoluta a toda forma de terrorismo y extremismo violento, cualquiera sea su motivación o lugar de ocurrencia».

Además, reiteró que «nuestro país renueva su compromiso con la protección de las comunidades religiosas y su libertad de credo, así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo en todas sus manifestaciones».

Tiroteo en Sidney: qué se sabe del ataque en Australia

Los servicios de emergencias trasladaron a 29 heridos a los hospitales de la zona, informó la policía de Nueva Gales del Sur. Uno de los sospechosos del ataque murió y el segundo está en estado crítico, según citó AP.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró en un discurso televisado que fue «un ataque dirigido contra los judíos australianos», en el primer día de la fiesta de Janucá, una festividad conocida como la Fiesta de las Luces, que el dirigente dijo que debería ser «un día de alegría, una celebración de la fe».

«Un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación», añadió, calificando de «héroes» a los ciudadanos que se enfrentaron a uno de los tiradores y lo desarmaron.

Repudio internacional al tiroteo en Sidney

El presidente israelí, Isaac Herzog, sostuvo que fue un «ataque cruel contra los judíos» y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, acusó al gobierno de Australia de haber «echado leña al fuego del antisemitismo» por haber reconocido al Estado palestino.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó el ataque y afirmó que «el antisemitismo no tiene cabida en este mundo».

En Reino Unido, el rey Carlos III declaró que está «consternado» y calificó la tragedia como «un espantoso ataque terrorista antisemita» y el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llamó a «trabajar sin descanso para erradicar el antisemitismo y el terrorismo», en un mensaje en X en inglés.

Irán condenó este domingo «el violento ataque en Sídney, Australia» y el portavoz de la cancillería, Esmail Baqeri, declaró que su país rechaza «el terrorismo y el asesinato» de personas dondequiera que se cometan.