Vialidad Rionegrina realizó un operativo sobre Ruta 69 y detectó excesos de carga en camiones

El operativo se realizó en El Labrador, donde Vialidad controló el peso de camiones que circulan por este corredor estratégico. Foto: gentileza.

El tránsito de camiones volvió a quedar bajo control en la Ruta Provincial 69. Entre el 19 y el 21 de agosto, la Dirección de Vialidad Rionegrina realizó un operativo de control de carga y dimensiones en el sector de El Labrador, en Campo Grande, con el objetivo de verificar las condiciones de circulación y proteger la infraestructura vial.

En total se realizaron 55 pesajes y cinco camiones presentaron excesos de carga, lo que representa un índice de infracción del 9%. Cuatro de las unidades transportaban arena y una trasladaba ripio. Las actas se labraron tanto por exceso en el peso total como por irregularidades en la distribución de la carga sobre los ejes.

Vialidad Rionegrina remarcó la necesidad de mantener estos controles en corredores de alta circulación de camiones, en especial por el intenso tránsito de cargas de áridos destinado a la actividad hidrocarburífera vinculada a Vaca Muerta. Los operativos apuntan a preservar el estado de las rutas provinciales y proteger una infraestructura clave para el desarrollo productivo de Río Negro.

Un control de carga sobre un corredor clave en el Alto Valle

Las tareas se realizaron en la dársena de pesaje recientemente construida como parte de la obra de reconstrucción de calzada e intersección canalizada de la Ruta 69, en el tramo comprendido entre El Labrador y la Ruta Nacional 151.

El sector tiene particular importancia por su conexión con Campo Grande y por el movimiento de transporte pesado vinculado con la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta. Por ese motivo, Vialidad Rionegrina sostiene controles periódicos sobre los vehículos que circulan por este corredor.

El procedimiento estuvo a cargo del personal de Control de Pesos y Dimensiones del organismo y contó con el acompañamiento de la Policía de Río Negro, a través del Destacamento El Labrador. También participó la Secretaría de Minería, que verificó la documentación y las características de las cargas transportadas.

Qué muestran los controles anteriores

Según informó Vialidad Rionegrina a Diario RÍO NEGRO, los resultados del último operativo se mantienen en niveles similares a los registrados pocos meses antes. Entre el 2 y el 4 de junio, Vialidad había pesado 42 camiones en el mismo sector y detectado cuatro con exceso de peso, equivalente al 9,52%.

El antecedente de diciembre de 2022 había mostrado un escenario diferente: sobre 32 pesajes realizados, se labraron 11 infracciones, con un índice de exceso del 34%. En ese caso, todos los camiones controlados transportaban arena con destino a Añelo o Neuquén.

La comparación de los operativos permite observar una reducción en el porcentaje de unidades excedidas. Vialidad Rionegrina destacó, en ese sentido, la importancia de mantener estos procedimientos de manera regular en las rutas con mayor circulación de transporte pesado, especialmente aquellas vinculadas al traslado de áridos para la actividad hidrocarburífera.

También hubo infracciones por minerales

La fiscalización incluyó además el control de las guías de tránsito de minerales, documentación obligatoria para acreditar la legalidad del transporte y la comercialización de estos materiales dentro de la provincia.

Durante el operativo se detectaron distintas irregularidades documentales y se labraron tres actas por transporte de minerales sin la guía correspondiente. De esta manera, en un mismo procedimiento se controlaron el peso y la distribución de las cargas, las condiciones de circulación y la documentación vinculada con los minerales transportados.

El objetivo de estos controles es evitar que las sobrecargas contribuyan al deterioro prematuro de las rutas y, al mismo tiempo, reforzar la fiscalización sobre un corredor que concentra parte del tránsito de áridos asociado al desarrollo de Vaca Muerta.