Tras el fallo del STJ, Román prepara su regreso a la intendencia de Allen y anticipa denuncias contra los concejales

El intendente libertario de Allen, Marcelo Román, prepara su regreso al edificio municipal luego del fallo del Superior Tribunal de Justicia que hizo lugar a su planteo en el conflicto de poderes y anuló las normas con las que el Concejo Deliberante había dispuesto su suspensión preventiva del cargo y luego insistido con esa medida tras el veto del Ejecutivo. El STJ también declaró “la incompetencia del Concejo Deliberante de esa ciudad para disponer la suspensión” de Román en el ejercicio del cargo.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Román sostuvo que espera que la notificación formal llegue al Concejo Deliberante y anticipó que pretende presentarse mañana en la Municipalidad. “Calculamos que mañana, entre las 10 de la mañana y las 12, ya vamos a estar presentes en el municipio, exigiendo que esta gente se vaya porque no tiene nada que hacer ahí”, afirmó.

El regreso, según explicó, no será solamente una restitución formal. Román señaló que deberá realizarse un traspaso y revisar las actuaciones producidas durante el período en que permaneció apartado del Ejecutivo. “Vamos a tener que hacer un cierre nosotros y verificar todo lo que han hecho hasta ahora”, sostuvo.

Tras la suspensión, Román vuelve y revisará las decisiones tomadas

Román anticipó que, tras el fallo del STJ, deberá revisar las decisiones tomadas durante las semanas en las que el Ejecutivo quedó bajo otra conducción. La sentencia anuló las ordenanzas que dispusieron su suspensión y también los actos administrativos dictados como consecuencia.

“Vamos a tener que hacer un cierre nosotros y verificar todo lo que han hecho hasta ahora”, sostuvo el intendente. En ese proceso, adelantó que buscará determinar qué medidas deberán revertirse y cómo será el traspaso de regreso al Ejecutivo.

«Volvemos a foja cero al día 23, el día en que yo acaté lo que dijo esa ordenanza por una cuestión de formalidad, de mantener la paz» Marcelo Román, intendente de Allen.

El intendente de La Libertad Avanza también prepara cambios en su gabinete. Aunque evitó dar nombres, confirmó que habrá nuevas incorporaciones y anticipó que algunos funcionarios que dejaron sus cargos durante el conflicto podrían regresar. “La idea es regresar también con quienes tuvieron la mala fortuna de cruzarse con esta gente», sostuvo.

Denuncias penales contra los concejales

El intendente confirmó además que prepara, junto con sus abogados, presentaciones judiciales contra los seis concejales que impulsaron su suspensión. “Ya estamos trabajando con los abogados para realizar toda la presentación judicial o la denuncia penal”, afirmó.

La eventual denuncia podría alcanzar también a otras personas que participaron del desplazamiento. Román mencionó a integrantes del Tribunal de Cuentas y del Concejo Deliberante, y señaló como posibles delitos el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque aclaró que será la Justicia la que determine la carátula.

El fallo del STJ estableció que el Concejo no tenía competencia para suspenderlo bajo el artículo 109 de la Carta Orgánica, porque esa norma exige un procesamiento penal, figura que no puede equipararse a la actual formulación de cargos. El tribunal remarcó que esta última es una instancia inicial y provisoria de la investigación.

Román, además, planteó que la resolución excede su situación personal y puede convertirse en un antecedente para otros municipios. “Hoy no gana un intendente, sino que esto sienta un precedente para todos los intendentes y funcionarios electos”, sostuvo. El STJ señaló, en ese sentido, que una eventual modificación de las reglas deberá realizarse mediante una reforma de la Carta Orgánica.

Qué dijo el STJ sobre la suspensión del intendente de Allen

El Superior Tribunal de Justicia sostuvo que la Carta Orgánica de Allen condiciona la posibilidad de suspender al intendente a la existencia de un procesamiento penal. Para los jueces, ese requisito no podía ser reemplazado por la formulación de cargos que se había dictado contra Román.

El tribunal explicó que la formulación de cargos pertenece a una etapa inicial de la investigación penal y tiene carácter provisorio y flexible. No implica un juicio sobre la responsabilidad del acusado ni una valoración definitiva sobre los hechos o las pruebas.

A partir de ese análisis, los cinco jueces concluyeron que el Concejo Deliberante se había extralimitado en sus competencias. Señalaron que la suspensión se dispuso bajo un supuesto que no estaba contemplado por la Carta Orgánica y que esa falta de fundamento válido determinaba la nulidad de la medida y de los actos posteriores derivados de ell