Repavimentan en Neuquén la calle Alderete, una de las troncales de acceso al centro

Una de las calles principales de ingreso y salida del microcentro de Neuquén capital está en obra en estos días por repavimentación, en un tramo de 15 cuadras. Los trabajos comenzaron con el frezado de la Alderete a la altura de Villa Farrel y Santa Genoveva y en algunos sectores estaba cortado el tránsito mientras se realizaba el rastrillaje sobre la capa superior con desperfectos.



“Cuando las calles superan los 15 a 20 años, el envejecimiento provoca fisuras y la humedad se filtra hacia la base, con la repavimentación logramos alargar la vida útil” de las arterias de la ciudad, dijo Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura de la comuna.



Explicó que desde el año pasado se decidió “poner a nuevo” unas 500 cuadras de las 10.000 arterias con pavimento que hay en la capital. La Alderete estará en obra por unos 90 días entre Entre Ríos y Diamante, en un total de 1,5 kilómetros que fue adjudicado a la empresa Omega.

Los trabajos continuarán por los próximos 60 días sobre la Alderete (foto Emiliano Ortiz)

“Vamos relevando las calles más castigadas y más viejas y Alderete es una de ellas, con más de 20 años” desde su ejecución, sostuvo. Nicola indicó que se buscó hacer los trabajos en la media calzada, para que el corte de tránsito sea el mínimo posible, aunque indicó que con los autos estacionados en la calzada «a veces se complica».