Los Pumas juegan con los Wallabies en Jujuy, con equipo confirmado

Los Pumas no pudieron con los Springboks y ahorá se medirá con Asutralia. (Foto: Rodrigo Néspolo - LA NACION)

Los Pumas tienen todo listo para recibir a Australia en el estadio 23 de agosto de Jujuy, este sábado a partir de las 16:00 horas.

Los dirigidos por Felipe Contepomi llegan a esta serie de dos encuentros (la revancha será la próxima semana en Mendoza) tras caer ajustadamente ante los Springboks, bicampeones del mundo, en Vélez por 17-10, mientras que Australia, con el estreno de su flamante entrenador Les Kiss, viene de vencer a Japón por 35-32 en Osaka y 56-17 en Townsville.

Los Pumas arribaron a la capital jujeña el pasado viernes y compartieron, entre otras actividades, un entrenamiento abierto al público en el estadio, mientras que los australianos entrenaron toda la semana en Buenos Aires y arribaron recién este jueves a la Tacita de Plata.

Este será el tercer encuentro oficial del seleccionado nacional en Jujuy. En 2017 vencieron a Georgia por 45-29, mientras que en 2022, con el estreno de Michael Cheika al frente del Seleccionado, vencieron a Escocia por 26-18.

Con respecto al partido ante Sudáfrica en Vélez, Los Pumas no presentan cambios en el quince inicial en el que estará Rodrigo Isgró como wing, mientras que el banco pasará a ser de 5 forwards y 3 backs, y se destacan los ingresos del pilar mendocino Rodrigo Martínez y el santiagueño Nicolás Roger.

La formación de Los Pumas para recibir a Australia en Jujuy