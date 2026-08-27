Juliana Awada eligió una clínica suiza para enfocarse en el bienestar y la medicina preventiva

Juliana Awada se encuentra por estos días en Suiza, donde realiza una estadía en la exclusiva Clinique La Prairie, un reconocido centro especializado en salud preventiva y bienestar integral. La empresaria y exprimera dama argentina eligió la institución para someterse a controles y tratamientos vinculados con la revitalización y la longevidad.

Juliana Awada y su estadía en Suiza

La información se conoció a partir de una fotografía publicada en redes sociales por Willie Carballo, referente del mundo del wellness, aunque la clínica mantiene una estricta política de privacidad sobre sus pacientes. Según trascendió, la estadía de Awada no responde a una situación médica de urgencia ni a un cuadro de salud comprometido, sino a un programa orientado al cuidado personal.

Ubicada a orillas del lago Lemán, la Clinique La Prairie es uno de los centros de medicina preventiva y bienestar más reconocidos de Suiza. Fundada en 1931 por el médico Paul Niehans, combina atención médica, nutrición, actividad física y tratamientos destinados a mejorar la calidad de vida.

Según detalló Paparazzi, su propuesta se organiza en torno a cuatro ejes: evaluaciones médicas exhaustivas, planes de alimentación personalizados, técnicas para reducir el estrés y recuperar el equilibrio, y ejercicios adaptados a las necesidades de cada paciente. Para ello cuenta con un equipo multidisciplinario de especialistas.

La institución también se convirtió en un destino elegido por figuras públicas que buscan privacidad durante sus estadías. Entre los nombres que pasaron por allí se mencionan Diego Maradona, Mirtha Legrand y Susana Giménez.