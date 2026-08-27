El Obispado de Neuquén se pronunció por el juicio pendiente de Comarsa

El obispo de Neuquén, Fernando Croxatto se posicionó a favor de que se haga el juicio de Comarsa para que la comunidad tome conocimiento integral de lo ocurrido y no se sintetice en un “atajo” sobre cómo se formó el basurero petrolero de la ciudad en las inmediaciones de la autovía norte.



A través de un comunicado de prensa solicitó que “Dios ilumine” a los magistrados que deberán decidir si otorgan o no la probation solicitada por la empresa y bregó por la protección de la Virgen María “para las familias y nuestra tierra”.

“Estoy convencido de la necesidad de profundizar la independencia judicial y que las decisiones trascendentes sean decididas en forma pública de cara al conjunto de la sociedad. La paz social no se construye ocultando los conflictos o clausurando el debate,” postuló en un extenso comunicado.

Se recordó que en los próximos días, la sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) definirá en el recurso interpuesto por la causa en la que se investigan delitos ambientales presuntamente cometidos por las autoridades de la empresa COMARSA. «Frente a ello, y ante las graves consecuencias sociales que han generado los pasivos ambientales que se investigan en dicho proceso, me veo en el deber de realizar algunas reflexiones», manifestó el obispo.

El retiro de contaminantes continúa en el predio del Distrito 6 (foto Oscar Livera)

Consideró que «el cuidado de la vida humana y de nuestra casa común son inseparables. No se trata únicamente de un expediente judicial ni de una disputa legal abstracta; hablamos del aire, la tierra, la salud y la vida digna de miles de familias y comunidades de nuestra provincia que conviven a diario con las consecuencias de pasivos ambientales» generados de manera irresponsable, se planteó.

Croxatto evaluó que el TSJ se encuentra en una «encrucijada ética» de «permitir que los hechos investigados sean debatidos de cara a la sociedad en un juicio oral y público», donde se determinen las responsabilidades penales y se garantice el derecho de la ciudadanía a saber la verdad. «O bien, tomar el atajo que implica habilitar vías alternativas como la probation, que diluyen las responsabilidades» de personas y la firma sin una posibilidad de debate «y dejando una profunda herida de desamparo en las comunidades afectadas».

Citó al Papa Francisco en «Laudato si’» al referir de la inexistencia de «crisis separadas» entre lo ambiental y lo social y recordó que «los delitos contra el ambiente no son faltas menores; lesionan el bien común y dañan prioritariamente a los más vulnerables. Por eso, no pueden encontrar soluciones administrativas o atajos procesales que consagren el privilegio sobre la justicia».