Tragedia aérea en Brasil: el dramático relato de uno pasajero que no llegó a subir al avión

Un trágico accidente aéreo en Vinhedo, en el estado de Sao Pablo, Brasil, dejó 61 victimas fatales este viernes. Uno de los pasajeros que debía abordar el avión llegó tres minutos tarde y no logró embarcar. Este es el dramático testimonio de Adriano Assis.

Según relató en una entrevista con TV Globo, Adriano tenía previsto volar desde Cascavel, en el estado de Paraná, hasta el Aeropuerto Internacional de Guarulhos en San Pablo. Llegó al aeropuerto a las 9:40 de la mañana, confiado en que embarcaría en un vuelo operado por Latam.

Sin embargo, al llegar, descubrió que el mostrador de la aerolínea estaba cerrado y que el vuelo había sido reasignado a Voepass.

Ante la falta de información sobre el cambio de aerolínea, decidió esperar en el aeropuerto hasta recibir novedades. Una hora más tarde, 10.40, se acercó al mostrador de la nueva aerolínea donde se encontró con una gran fila.

Cuando finalmente fue atendido, uno de los empleados le informó que el proceso de embarque había cerrado una hora antes y que no podría abordar el avión. “Discutí con él, pero fue firme y no me dejó embarcar. Hoy quiero agradecerle, porque si hubiera hecho una excepción, yo sería una de las víctimas”, confesó a TV Globo Assis con lágrimas en los ojos.

A las 11.56 la aeronave despegó de Cascavel con dirección a Guarulhos, pero minutos después de las 13, cuando le faltaban apenas 68 kilómetros para aterrizar, cayó en picada y envuelto en llamas. Esto fue captado en video por los testigos de la tragedia.

Después de enterarse del accidente, que no tuvo sobrevivientes, Assis llamó a su familia para darles la noticia de que había perdido el vuelo y que, gracias a eso, estaba vivo.

“Le dije a mi hija que papá la ama, porque sé que fue un milagro. Perder ese vuelo me salvó la vida”, relató emocionado. A pesar del alivio, Assis expresó su tristeza por las víctimas y sus familias: “Siento un gran dolor por las personas que perdieron a sus seres queridos”.

Con información de: Infobae y TV Globo.

Tragedia aérea en Brasil: cayó un avión y murieron 61 pasajeros

El avión involucrado, con matrícula PS-VPB, es un ATR 72-500 de Voepass, ex Passaredo, volaba desde Cascavel, en Paraná, con destino al Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en San Pablo.

Los vídeos que circulan en Internet muestran al avión cayendo en espiral, antes de impactar contra el suelo y provocar el incendio. El turbohélice se estrelló en el barrio de Capela, en la ciudad de Vinhedo, cuando descendía para aterrizar en Guarulhos.

Los datos preliminares del radar indican que la aeronave alcanzó una velocidad de descenso de 13 mil pies por minuto. La compañía había informado anteriormente que 62 personas iban a bordo del vuelo que se estrelló en Vinhedo, a unos 80 kilómetros (50 millas) al noroeste de Sao Paulo, pero más tarde actualizó la cifra a 61.

«La compañía lamenta informar que las 61 personas a bordo del vuelo 2283 murieron en el lugar», dijo VOEPASS. «En este momento, VOEPASS está dando prioridad a la prestación de asistencia sin restricciones a las familias de las víctimas y colaborando con las autoridades para determinar las causas del accidente».