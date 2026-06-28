Tragedia aérea en Francia: al menos once muertos al estrellarse un avión con paracaidistas cerca de unas casas

Un avión de paracaidismo se estrelló el domingo en el noreste de Francia, causando la muerte de las 11 personas a bordo, según informaron las autoridades.

La aeronave sufrió un fallo técnico y «cayó casi verticalmente» poco después de despegar del aeródromo de Nancy-Essey, en las afueras de la ciudad de Nancy, según declaró el prefecto de la región, Yves Séguy.

Accidente aéreo en Francia: qué se sabe

Según declaró a la emisora ​​BFM-TV, el avión se estrelló en las inmediaciones de una zona urbanizada cerca del aeródromo.“Si hubiera ocurrido a tan solo unas decenas de metros de distancia, el accidente podría haber causado víctimas colaterales”, declaró Séguy, prefecto de la región de Meurthe-et-Moselle.

Según explicó, el avión pertenecía a un club de paracaidismo y participaba en un salto en paracaídas.

Flightradar24, proveedor mundial de servicios de seguimiento de vuelos, mostró que el avión viró a la izquierda tras despegar y se estrelló menos de un minuto después cerca de unas casas.

Según L’Est Républicain, un periódico local, entre los fallecidos se encontraban cinco instructores de paracaidismo, cinco clientes y el piloto.

Los sitios web de seguimiento de vuelos identificaron el avión como un Pilatus PC-6 monomotor, un pequeño avión de transporte de carga, pasajeros y paracaidistas.

Los servicios de emergencia respondieron de inmediato y estaban brindando apoyo psicológico a varios familiares de las víctimas, dijo Séguy, y agregó que las autoridades también estaban recabando declaraciones de testigos.

AP