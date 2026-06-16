Argentina Week en París: Javier Milei viajará a Francia después del Mundial 2026 en busca de inversiones

Cumbre en París: El presidente Javier Milei junto a su par francés, Emmanuel Macron, durante la visita del mandatario. La Casa Rosada trabaja en una nueva reunión bilateral en el marco de la Argentina Week tras el Mundial 2026. (Foto: Clarín Fotografía).

El presidente Javier Milei sumará un nuevo destino a su agenda internacional. Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, el jefe de Estado viajará a Francia para encabezar la Argentina Week París, una cumbre clave diseñada para acelerar el ingreso de capitales europeos al país.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, en el marco de esta gira la Casa Rosada trabaja activamente para concretar un encuentro bilateral con el mandatario francés, Emmanuel Macron.

El viaje a Europa se concretará inmediatamente después de la final del Mundial 2026. Esta proyección global, sin embargo, avanza en paralelo a la fuerte tensión política en Buenos Aires, marcada por la delicada situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La comitiva empresarial de Javier Milei en Francia y el histórico premio que recibirá en París

Uno de los hitos centrales de la comitiva en la capital francesa será de carácter académico y político. El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, anticipó que Milei recibirá una distinción del Paris Economic Forum junto al Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion. Ambos serán galardonados como los dos economistas más influyentes del planeta, ponderando a Aghion desde la teoría y al mandatario argentino desde la práctica política.

Sielecki definió la cumbre corporativa como “una suerte de mundial de las inversiones para la Argentina”. El objetivo central será conectar a los sectores más dinámicos de la economía local —con especial foco en energía, minería, infraestructura y agroindustria— con los actores más pujantes de Europa.

Javier Milei y Emmanuel Macron evalúan el flujo de capitales europeos hacia el país. Las inversiones francesas en Argentina crecieron un 50,7% bajo la actual gestión. (Foto: Archivo).

De acuerdo con lo revelado por Infobae, la delegación empresarial argentina contará con nombres de peso como Marcos Bulgheroni (CEO de Pan American Energy), Eduardo Eurnekian (Corporación América), Martín Migoya (Globant) y Marcelo Mindlin (Pampa Energía).

A nivel estadístico, la embajada argentina remarcó que las inversiones de origen francés en el país treparon un 50,7% desde el inicio de la gestión actual, apalancadas por proyectos de litio en el Norte, procesamiento de girasol en Bahía Blanca y el desarrollo de energías renovables en la Patagonia, además de la explotación de gas offshore en Tierra del Fuego por parte de la firma Total.

El impacto de la crisis de Manuel Adorni en el Gabinete antes del viaje a Europa

El viaje a París replicará la estructura del foro realizado previamente en Nueva York, pero con una impronta más volcada a la inversión industrial. Ocurre, además, luego de que la Argentina se convirtiera en el primer país del Mercosur en convalidar todos los pasos institucionales para la entrada en vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE).

Sin embargo, el despliegue diplomático de la Casa Rosada contrasta drásticamente con la tensión del frente interno. La permanencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa horas críticas luego de que se profundizaran las investigaciones judiciales en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. La situación escaló tras admitir inconsistencias y ahorros no declarados ante el fisco por medio millón de dólares.

Mientras los socios legislativos del PRO condicionan el respaldo parlamentario a la salida del funcionario, y la UCR califica el escenario de incompatible, la oposición ya apura una moción de censura para el próximo 24 de junio, fecha que coincidirá con otra escala de Milei en Madrid. Hasta el momento, el Presidente optó por ratificar su respaldo cerrado al jefe de ministros.