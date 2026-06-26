Conmoción en Beijing: un pequeño avión impactó contra el rascacielos más alto de la ciudad

Un pequeño avión se estrelló este viernes contra la Torre CITIC, el rascacielos más alto de Beijing, en un incidente que generó conmoción en la capital china y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia.

Según informó CNN en Español, el accidente ocurrió durante la tarde y quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, donde se observa la caída de escombros desde el edificio y parte de la aeronave incrustada en la estructura.

Cómo fue el accidente

Las imágenes que comenzaron a circular muestran fragmentos del avión cayendo desde la Torre CITIC, también conocida como China Zun, un edificio de 109 pisos que domina el perfil urbano de Beijing.

Entre los restos que quedaron en la zona se distinguía la cola de la aeronave, mientras que un taxi estacionado en las inmediaciones terminó con una de sus ventanillas destrozadas por los escombros.

Un periodista de CNN que se encontraba en el lugar relató que numerosas personas fueron evacuadas del edificio y permanecían reunidas en los alrededores, mientras trabajaban dotaciones de bomberos, patrulleros y ambulancias.

Qué se sabe del avión

De acuerdo con CNN en Español, las imágenes difundidas en internet permitieron identificar el código de registro de la aeronave, que correspondería a un Sunward SA 60L Aurora, un avión deportivo liviano de fabricación china.

El aparato pertenecería a una empresa de aviación general que ofrece servicios de capacitación de pilotos, vuelos recreativos privados y fotografía aérea.

Además, datos de vuelo no verificados publicados por Flightradar24 mostrarían que la aeronave habría seguido una trayectoria inusual antes del impacto.

Las autoridades aún investigan el hecho

Hasta el momento, las autoridades chinas no emitieron un comunicado oficial sobre las causas del accidente.

Según detallaron, un empleado de la Oficina de Seguridad Pública de Beijing aseguró no tener información sobre lo ocurrido y derivó la consulta a otra dependencia, aunque ese contacto no respondió.

La cadena también indicó que intentó comunicarse con el Gobierno Municipal de Beijing y con la empresa propietaria de la aeronave para obtener precisiones sobre el incidente.

Un accidente en una de las ciudades con mayor control aéreo

El hecho ocurrió en un contexto de estrictas restricciones al espacio aéreo en la capital china.

Desde el 1 de mayo, Beijing reforzó los controles sobre el uso de aeronaves no tripuladas y prohibió la compra, el alquiler y el vuelo de drones sin autorización oficial dentro de la ciudad.

Aunque esas medidas están dirigidas principalmente a los drones, el accidente volvió a poner el foco sobre la seguridad aérea en una de las ciudades con mayores controles de China.