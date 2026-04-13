Trump apuntó contra el papa León XIV por no apoyar la guerra contra Irán: «Es muy débil con el crimen»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este lunes cualquier tipo de pedido de disculpas hacia el papa León XIV, luego de haberlo criticado duramente por su firme oposición a la guerra que Washington desencadenó contra Irán. El inusual cruce entre dos de los estadounidenses más influyentes del mundo dejó en evidencia un profundo cisma diplomático y religioso, en medio de un conflicto bélico que ya transita su séptima semana.

Durante una improvisada rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario norteamericano justificó sus ataques verbales hacia el primer papa estadounidense de la historia. «Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede tener un Irán nuclear. El papa León no estaría contento con el resultado final», argumentó.

Lejos de retractarse, Trump redobló la apuesta y sentenció: «Creo que es muy débil con el crimen y otras cosas, así que no voy a disculparme. Él lo hizo público, sólo estoy respondiendo».

El mensaje del Vaticano y la firme postura papal

La escalada verbal se desató el fin de semana cuando el pontífice criticó la ofensiva militar en Medio Oriente.

Durante un servicio en la basílica de San Pedro, León XIV advirtió que una «ilusión de omnipotencia» estaba avivando el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y calificó como «inaceptables» las amenazas de Trump de realizar ataques masivos que podrían acabar con «una civilización entera».

Lejos de intimidarse por la investidura presidencial, el papa León XIV respondió a las agresiones de Trump a bordo del avión papal rumbo a Argelia, donde inició una gira de 11 días por África.

«Poner mi mensaje en el mismo plano que lo que el presidente ha intentado hacer aquí, creo que es no entender cuál es el mensaje del Evangelio», declaró el sumo pontífice a la agencia AP.

Además, dejó en claro su independencia política: «No tengo miedo del gobierno de Trump ni de hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio. No soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él, el mensaje sigue siendo el mismo: promover la paz».

La polémica imagen «médica» y los ataques de Trump

El conflicto sumó un capítulo insólito el domingo por la noche cuando el presidente estadounidense compartió una controvertida imagen en sus redes sociales. La publicación lo mostraba con una túnica de estilo bíblico, imponiendo las manos sobre un hombre enfermo mientras emanaba luz de sus dedos, bajo un cielo con águilas y la bandera estadounidense.

Ante las masivas críticas -incluso de sus propios partidarios evangélicos que lo acusaron de compararse con Jesucristo– la imagen fue eliminada el lunes por la mañana.

Al ser consultado por la prensa, Trump culpó a las «noticias falsas» por la confusión. «Sí la publiqué, y pensé que era yo como médico y que tenía que ver con la Cruz Roja. Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y sí hago que la gente mejore. Mucho», se justificó el mandatario.

Tras este episodio, Trump continuó su arremetida contra el liderazgo del Vaticano, llegando a afirmar que León XIV sólo obtuvo el cargo «porque era estadounidense» y que el objetivo de la Iglesia era buscar una forma de lidiar con su presidencia. «Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano. Debería comportarse como papa, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran papa», sentenció en sus redes.

Amplio repudio internacional y respaldo a León XIV

Las inusuales declaraciones del jefe de Estado norteamericano generaron un rápido rechazo a nivel global, con fuertes pronunciamientos desde el ámbito eclesiástico y político, según consignó la agencia AFP.