Bloqueo del estrecho de Ormuz: seguridad «para todos o para nadie», amenazó Irán y el rol clave que puede tener Pakistán

Estrecho de Ormuz, el punto donde se centra la guerra en Medio Oriente. Foto: AFP.

El plazo fijado por Donald Trump para que inicie el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes venció este lunes. El presidente norteamericano señaló que es una medida luego de la falta de acuerdo con la república islámica, quienes ya aseguraron que responderán a acción de la Casa Blanca. Desde Pakistán buscan que se retomen las negociaciones entre Teherán y Washington antes de la fecha límite fijada para el 22 de abril, para lograr el fin de la guerra en Medio Oriente.

La interrupción del paso de buques es este pasaje donde transita una quinta parte del crudo mundial ya tuvo su efecto en el mercado. El Brent del mar del Norte subió 6,9% a 101,73 dólares.

Bloqueo en el estrecho de Ormuz y en puertos de Irán

El Comando Central estadounidense (Centcom) informó que el bloqueo de las fuerzas armadas estadounidenses es para todos los puertos iraníes del Golfo, aunque permitirán que los buques que no se dirijan a Irán ni salgan de él atraviesen el estrecho.

Por su parte, las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este lunes que la «seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie», horas antes de que entrara en vigor el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz.

«Si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán en el golfo Pérsico y el mar de Omán se ve amenazada, ningún puerto en estas aguas estará a salvo”, dijo el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, en unas declaraciones recogidas por medios estatales.

Desde Irán dijeron que es un acto «ilegal» y constituye «piratería».

La posturas sobre el bloqueo en Ormuz por parte de Estados Unidos

«Nosotros apoyamos por supuesto esta postura firme y estamos en constante coordinación con Estados Unidos», dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien llevo también ofensivas contra Irán.

El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró a la BBC que el Reino Unido «no apoya» el bloqueo naval del estrecho de Ormuz a y que «no va a dejarse arrastrar» a la guerra con Irán, aún cuando Londres ha participado en «acciones defensivas» desde el inicio del conflicto bélico.

En tanto, el responsable de la agencia marítima de la ONU dijo que «ningún país» tiene el derecho legal de bloquear la navegación en el estrecho de Ormuz.

Francia y el Reino Unido organizarán «en los próximos días» una «conferencia» sobre una «misión internacional pacífica destinada restaurar la libertad de navegación» en el estrecho de Ormuz, anunció este lunes el presidente francés, Emmanuel Macron.

«Esta misión, estrictamente defensiva y ajena a las partes beligerantes, tendrá la vocación de desplegarse en cuanto la situación lo permita» y estará abierta a «los países dispuestos a contribuir», agregó Macron en la red social X.

Con AFP, AP y Noticias Argentinas