Trump confirmó que habló con Gustavo Petro e invitó al presidente colombiano a Estados Unidos

La tensión entre Estados Unidos y Colombia disminuyó luego de que el presidente Donald Trump confirmara este jueves que mantuvo una conversación telefónica con su par colombiano, Gustavo Petro, a quien lo invitó a una reunión en la Casa Blanca en un futuro.

Petro y Trump pusieron paños fríos a la tensión entre Colombia y Estados Unidos

La llamada se produjo luego de varios días de fuertes declaraciones entre ambos mandatarios: Trump había planteado advertencias severas hacia Colombia en relación con la lucha contra el narcotráfico y cuestionó públicamente la gestión de Petro, incluso sugiriendo posibles acciones más amplias en la región.

En su mensaje, difundido a través de la red social Truth Social, Trump calificó la conversación como un “gran honor” y destacó que Petro lo contactó para “explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos” entre los dos países. “Aprecié su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro próximo”, escribió el mandatario estadounidense, señalando que el encuentro se llevaría a cabo en la Casa Blanca.

La llamada marca un intento de distensión tras semanas de enfrentamientos verbales y acusaciones cruzadas. Petro, por su parte, confirmó la conversación a través de medios y redes sociales, subrayando su disposición al diálogo a pesar de las diferencias. Según declaraciones del líder colombiano, durante el diálogo abordaron la situación de Venezuela, el narcotráfico y la necesidad de restablecer canales de comunicación diplomática.

El contexto diplomático entre ambos países se había tensado aún más tras las operaciones militares de Estados Unidos en Venezuela y los ataques verbales de Trump, quien había mencionado la posibilidad de ampliar acciones relacionadas con el narcotráfico a Colombia. Petro, crítico de estas amenazas, ha defendido la soberanía regional y rechazado cualquier insinuación de intervención militar en la región.

La invitación formal de Trump a Petro a reunirse en Washington fue un gesto hacia la normalización de relaciones, aunque persisten profundas diferencias sobre políticas de seguridad, cooperación antidrogas y respeto a la soberanía nacional.