Medio Oriente: Irán acusó a países del Golfo de colaborar con el “enemigo” y Donald Trump amenazó con intensificar los ataques

La guerra en Medio Oriente se intensificó este sábado, con nuevas acusaciones de Irán contra países del Golfo y advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que habrá ataques “muy fuertes” contra el país persa si continúa la escalada.

Irán advierte nuevos bombardeos y Donald Trump promete golpear “muy fuertemente”

El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejeí, afirmó que Teherán posee “pruebas” de que varios países vecinos están colaborando con el “enemigo” y permitiendo que su territorio sea utilizado para lanzar agresiones contra Irán. Según el funcionario, las evidencias recopiladas por las fuerzas armadas muestran que “la geografía de algunos países de la región se pone, abierta y secretamente, a disposición del enemigo”.

Ante esa situación, advirtió que Irán continuará con “pesados ataques” contra esos objetivos. Sus declaraciones se producen en medio de nuevos ataques en el Golfo: Emiratos Árabes Unidos informó sobre ataques con misiles y drones contra su territorio, mientras que periodistas reportaron fuertes explosiones en Manama y en Doha. En la capital bareiní se escucharon al menos cinco detonaciones.

Mohseni Ejeí integra el triunvirato que conduce la transición política en Irán tras la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, ocurrida hace una semana.

En paralelo, la confrontación militar siguió escalando. Trump advirtió en su red Truth Social que “hoy Irán será golpeado muy fuertemente” y amenazó con ampliar los objetivos de los ataques. El mandatario estadounidense incluso afirmó que se evalúa “la completa destrucción” de zonas y grupos que hasta ahora no habían sido considerados blancos.

Desde Teherán, el presidente iraní Masud Pezeshkian rechazó la exigencia de “rendición incondicional” formulada por Washington y aseguró que el país no cederá. “Los enemigos se llevarán a la tumba su deseo de que el pueblo iraní se rinda”, afirmó en un discurso televisado.

Mientras tanto, Israel intensificó sus bombardeos tanto en territorio iraní como en el sur y el este de Líbano contra posiciones de Hezbolá. El grupo aliado de Teherán aseguró haber enfrentado una incursión israelí cerca de la frontera con Siria.

Con información de AFP